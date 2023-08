VetBR amplia Centro de Distribuição de Cuiabá para atender Norte e Centro-Oeste do Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/08/2023 - 11:09 Compartilhe

São Paulo, 21 – A VetBR, distribuidora de produtos para saúde animal controlada pela gestora de private equity Aqua Capital, anunciou a ampliação do seu Centro de Distribuição (CD) em Cuiabá (MT). A expansão visa ao melhor atendimento de outras regiões do Centro-Oeste e do Norte.

Segundo a empresa, um dos principais objetivos é aumentar a capacidade de armazenamento.

“A ampliação do CD também possibilita a entrada de novos negócios e melhora a sinergia entre as equipes operacional e comercial”, completou o CEO da VetBR, Antonio Fontes, em comunicado enviado à imprensa.

Recentemente, a companhia também anunciou a ampliação do seu centro de distribuição localizado em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo.

Atualmente, a VetBR já possui sete CDs espalhados pelo território nacional: Perdões (MG), São Bernardo do Campo (SP), Cariacica (ES), Cuiabá (MT), Goiânia (GO), Distrito Federal e Maracanaú (CE).

