Vestígios apontam presença de últimos tubarões brancos na Itália

ROMA, 23 OUT (ANSA) – Os últimos tubarões brancos do Mediterrâneo, os maiores peixes predadores do planeta, estão escondidos no Canal da Sicília, apontam indícios localizados por pesquisadores.

Os vestígios dos predadores ameaçados foram encontrados na área durante uma série de expedições lideradas pelo cientista italiano Francesco Ferretti, da Universidade Estadual de Virgínia, nos Estados Unidos.

O estudo, publicado na revista “Frontiers in Marine Science”, também contou com a participação da Universidade Politécnica de Marcas e da Estação Zoológica Anton Dohrn de Nápoles.

“Decidimos aceitar o desafio e encontrar os últimos tubarões brancos que restaram no Mediterrâneo”, declarou Ferretti, enfatizando que “não foi fácil”.

A pesquisa pretende ser o primeiro passo de um programa de conservação no Mediterrâneo para rastrear os últimos tubarões brancos na região, como parte dos esforços contínuos para prevenir o seu desaparecimento.

Além disso, busca estimar sua abundância, caracterizar a ecologia da espécie e informar o gerenciamento e a conservação.

Durante as expedições, organizadas de 2021 a 2023, os pesquisadores utilizaram novos métodos e tecnologias, como a análise do DNA ambiental, o chamado eDNA, que permite detectar vestígios do DNA do animal na água, e câmeras subaquáticas equipadas de isca para atrair tubarões.

Embora tenham sido historicamente abundantes e amplamente distribuídos na região, os tubarões brancos do Mediterrâneo estão em níveis perigosamente baixos, impactados por séculos de pesca costeira e, mais recentemente, industrial. (ANSA).