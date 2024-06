Verstappen volta a brilhar e conquista a pole da corrida sprint para o GP da Áustria de F-1

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/06/2024 - 13:05 Para compartilhar:

Max Verstappen confirmou o seu favoritismo e faturou a pole para a corrida sprint do GP da Áustria nesta sexta-feira. Com o tempo de 1min04s686, ele garantiu a posição nobre do grid de largada. O holandês vai ter a companhia de Lando Norris, da McLaren, na primeira fila.

Esta foi a oitava vez que ele obteve o primeiro lugar neste do formato de corrida curta na carreira. No final do treino, na última volta, ele fez o tempo que desbancou Norris do primeiro lugar. Oscar Piastri, George Russel, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Sérgio Perez, Esteban Ocon, Pierre Gasly e Charles Leclerc completam a lista dos dez primeiros colocados.

Nas três etapas do treino, o holandês não foi ameaçado conseguindo ser o mais rápido entre todos os rivais. Norris e Piastri até tentaram acompanhar o ritmo, mas no final, acabaram superados pelo bom rendimento da Red Bull.

A surpresa negativa ficou por conta de Fernando Alonso. O piloto da Aston Martin teve dificuldades, terminou a sessão na 13ª colocação, e não conseguiu entrar na briga para tentar ficar entre os dez primeiros.

Depois de encerrar o primeiro treino livre com o melhor tempo, Max Verstappen iniciou o classificatório para a corrida sprint confirmando o bom desempenho de sua Red Bull. Lewis Hamilton por pouco ficou de fora do restante do classificatório. No entanto, ele se recuperou e conseguiu ser mais rápido com a sua Mercedes entrando na briga pelos dez primeiros postos ao final da atividade.

Daniel Ricciardo, Niko Hulkenberg, Valtteri Bottas, Alexander Albon e Guanyu Zhou terminaram nas cinco últimas colocações e saem na parte final do grid de largada para a corrida sprint.

Na segunda parte do classificatório, a briga pelas primeiras colocações não teve muita alteração. O domínio continuou sendo de Verstappen. George Russel, da Mercedes, Oscar Piastri, da McLaren, e os ferraristas Carlos Sainz e Charles Leclerc fecharam as cinco primeiras posições.

Nesta etapa, Fernando Alonso não conseguiu andar bem com a sua Aston Martin e terminou em 13º, ficando fora da luta pelas dez primeiras posições. Kevin Magnussen, Lance Stroll, Yui Tsunoda e Logan Sargeant, também não se classificaram.

Depois do treino classificatório desta sexta, a programação segue no sábado com a largada para a corrida sprint às 7 horas (de Brasília). Às 11h, os pilotos disputarão o treino classificatório para a corrida principal do fim de semana. A largada está marcada para as 10 horas de domingo.

Confira o resultado do classificatório para a corrida sprint do GP da Áustria:

1º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min04s686

2º – Lando Norris (ING/McLaren), 1min04s779

3º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min04s987

4º – George Russell (ING/Mercedes), 1min05s054

5º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min05s126

6º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min05s270

7º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min06s008

8º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min06s101

9º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min06s624

10º – Charles Leclerc (MON/Ferrari)

11º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min05s806

12º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min05s847

13º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min05s878

14º – Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min05s960

15º – Logan Sargeant (EUA/Williams)

16º – Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min06s581

17º – Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min06s583

18º – Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min06s725

19º – Alexander Albon (TAI/Williams), 1min06s754

20º – Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min07s197