Verstappen vence o GP do Canadá, soma 41ª vitória e se iguala a Ayrton Senna

O holandês Max Verstappen venceu, neste domingo, o GP do Canadá de Fórmula 1, oitava etapa do Mundial. Foi a 41ª vitória do piloto, que se iguala a Ayrton Senna. Eles só ficam atrás de Lewis Hamilton (103), Michael Schumacher (91), Sebastian Vettel (53) e Alain Prost (51). Esta foi também o centésimo triunfo da equipe Red Bull na principal categoria do automobilismo.

O veterano espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) ficou em segundo lugar, seguido pelo britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que completou o pódio.

Charles Leclerc e Carlos Sainz colocaram a Ferrari em quarto e quinto lugares. Sergio Perez (Red Bull) foi o sexto, seguido por Alexander Albon (Williams), Esteban Ocon (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin) e Valtteri Bottas (Alfa Romeo).

Com o resultado, Verstappen lidera o campeonato com 195 pontos, contra 126 do companheiro Sergio Perez, que fez a volta mais rápida da prova (1min14s481). Alonso soma 117 pontos, enquanto Lewis acumula 102. O próximo GP será disputado na Áustria, dia 2.

Verstappen largou bem e manteve a primeira posição. Alonso foi surpreendido por Hamilton, que ganhou o segundo lugar. Russell ficou em quarto.

Poucas ultrapassagens foram feitas no início da prova e a maior ‘briga’ ficou entre Hulkenberg, Norris e Leclerc pelo sétima posição. Na oitava volta, Sargeant teve problemas mecânicos em sua Mercedes, causando a utilização do safety car virtual.

Verstappen, Hamilton e Alonso aproveitaram para trocar pneus. Na saída dos boxes por pouco o espanhol não bateu no inglês.

Na 12ª volta, Russel bateu no muro e o safety car entrou na pista. Apesar do forte impacto, o britânico voltou dos boxes e continuou na disputa, mesmo com problemas na aerodinâmica. Cinco voltas mais tarde, o safety car deixou a pista.

No final da 22ª volta, Alonso fez bela ultrapassagem sobre Hamilton para reconquistar o segundo lugar. Na frente, Verstappen acumulava voltas mais rápidas e tinha mais de três segundos de vantagem.

Um dos melhores momentos da corrida ocorreu na 35ª volta, quando Russell aproveitou a disputa de Tsunoda e De Vries para ganhar as duas posições. Outro destaque foi a atuação de Perez, que largou em 12º lugar e terminou na sexta posição.

Na parte final da prova, o duelo que mais chamou a atenção foi Russell e Albon pelo sétimo lugar. Na frente, Hamilton tentou encostar em Alonso, mas o espanhol manteve p segundo lugar até o fim.

Confira o resultado do GP do Canadá de Fórmula 1:

1º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1h33min58s348

2º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 9s507

3º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 14s168

4º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 18s648

5º – Carlos Sainz (ESP/Ferrari), a 21s540





6º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 51s028

7º – Alexander Albon (TAI/Mercedes), a 1min00s813

8º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 1min01s692

9º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 1min04s402

10º – Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), a 1min04s432

11º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 1min05s101

12º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 1min05s249

13º – Lando Norris (ING/McLaren), a 1min08s363

14º – Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), a 1min11s423

15º – Nico Hulkenberg (ALE/Haas), a 1 volta

16º – Zhou Guanyu (CHI/Alfa Romeo), a 1 volta

17º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 1 volta





18º – Nyck de Vries (HOL/AlphaTauri), a 1 volta

Não completaram a prova

George Russell (ING/Mercedes), 53 voltas

Logan Sargeant (EUA/Mercedes), 6 voltas

