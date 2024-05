Verstappen vence no GP de Miami a 9ª corrida sprint de Fórmula 1; Ricciardo é o 4º

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/05/2024 - 14:11 Para compartilhar:

Max Verstappen conquistou neste sábado a sua nona vitória sprint de Fórmula 1. O holandês, grande favorito ao tetracampeonato, venceu a sprint do Grande Prêmio de Miami com extrema facilidade. Ele foi seguido por Charles Leclerc e Sérgio Pérez. Destaque positivo para Daniel Ricciardo, em 4º.

Com mais uma vitória, Verstappen se isola ainda mais na liderança do mundial de pilotos, com 118 pontos. Seu companheiro de Red Bull, Sérgio Pérez é o segundo com 91. Leclerc tem 83, contra 73 de Sainz.

“Eu não tive uma boa largada, mas depois foi bom. Consegui aumentar o espaço devagar. Não foi perfeito, mas vamos conseguir ajustar o carro para a corrida. Acredito que vamos estar melhores. Estou feliz de vencer a sprint”, disse Verstappen.

A corrida começou quente. Leclerc largou bem e chegou a ameaçar a liderança de Verstappen, que “fechou a porta” e se manteve à frente. Destaque também para Ricciardo. O australiano se aproveitou de um erro de Sérgio Pérez para assumir o terceiro lugar.

O safety car foi acionado logo na primeira volta com uma batida envolvendo vários carros, incluindo os dois da Aston Martin, a McLaren de Norris, que precisou abandonar a corrida, assim como Lance Stroll, e a Mercedes de Lewis Hamilton. Com isso, os pilotos precisaram ir para os boxes.

Quando a corrida recomeçou, Verstappen pisou no acelerador e não foi mais ameaçado. Já Pérez passou Ricciardo rapidamente, mas não conseguiu pressionar Leclerc e terminou atrás do monegasco, que fechou em segundo. Carlos Sainz, da Ferrari, fez uma sprint apagada e cruzou em quinto, seguido por Oscar Piastri, da McLaren, e Nico Hülkenberg, da Haas.

Com as primeiras posições definidas, a emoção foi focada na briga pela oitava posição. Heptacampeão mundial, Lewis Hamilton travou um duelo com Kevin Magnussen, mas acabou ultrapassado por Yuki Tsunoda. O alemão foi recuperar a posição apenas na última volta, mas sofreu uma punição e ficou em 16º. O mesmo aconteceu com Magnussen, o último. O japonês fechou em 8º.

Confira a classificação da corrida sprint do GP de Miami de Fórmula 1:

1º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), 31min31s383

2º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 3s371

3º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 5s095

4º – Daniel Ricciardo (AUS/RB), a 14s971

5º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), a 15s222

6º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 15s750

7º – Nico Hülkenberg (ALE/Haas), a 22s054

8º – Yuki Tsunoda (JAP/RB), a 29s816

9º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 31s880

10º – Logan Sargeant (EUA/Williams), a 34s355

11º – Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), a 35s078

12º – George Russell (ING/Mercedes), a 35s755

13º – Alexander Albon (TAI/Williams), a 36s086

14º – Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), a 36s892

15º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 37s740

16º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 49s347

17º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 59s409

18º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 66s303

Não completaram: Lance Stroll (CAN/Aston Martin) e Lando Norris (ING/McLaren).