AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/06/2023 - 16:45 Compartilhe

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull), líder do Mundial de Fórmula 1, venceu de ponta a ponta o Grande Prêmio do Canadá, disputado neste domingo (18) no circuito Gilles Villeneuve (Montreal), à frente do espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) e do britânico Lewis Hamilton (Mercedes).

Esta é a sexta vitória de Verstappen em oito corridas na temporada, a 41ª na carreira, igualando a marca do brasileiro Ayrton Senna.

gbv/CL/cb

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias