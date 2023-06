Verstappen vence Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/06/2023 - 17:47 Compartilhe

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull), líder do Mundial de Fórmula 1, venceu de ponta a ponta o Grande Prêmio do Canadá, disputado neste domingo (18) no circuito Gilles Villeneuve (Montreal), à frente do espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) e do britânico Lewis Hamilton (Mercedes).

Esta é a sexta vitória de Verstappen em oito corridas na temporada, a 41ª na carreira, igualando a marca do brasileiro Ayrton Senna.

Na classificação do campeonato de pilotos, o holandês tem agora 69 pontos de vantagem sobre seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez, que terminou a prova na sexta posição, depois de largar em 12º.

“Nunca esperei chegar a este tipo de número”, disse Verstappen sobre igualar a marca histórica de Senna.

“Estou muito feliz agora. A vitória de número 100 para a equipe, é incrível”, acrescentou o holandês.

O piloto da Red Bull, que no sábado tinha conquistado sua quinta pole position da temporada, começou bem e não foi incomodado na largada por Alonso, que chegou a ser ultrapassado por Hamilton na primeira curva.

Verstappen abriu distância rapidamente, mas a vantagem foi perdida com a entrada do safety car na 13ª volta, após um acidente com o britânico George Russell (Mercedes), que bateu de traseira em um muro.

Quase todos os carros aproveitaram para ir aos boxes e trocar os pneus. Entre as exceções estavam as Ferrari do monegasco Charles Leclerc e do espanhol Carlos Sainz e a Red Bull de Pérez.

Quatro voltas depois, quando o safety car saiu da pista, Verstappen retomou seu ritmo e continuou sem ser incomodado por seus perseguidores.

Alonso conseguiu ultrapassar Hamilton na 23ª volta e os dois pilotos travaram uma verdadeira batalha pela segunda posição, que terminou nas mãos do espanhol.

“Gostaria de ter pressionado mais a Red Bull, mas perdi a segunda posição para Lewis e hoje foi tudo com a Mercedes”, declarou Alonso, que no mês que vem irá completar 42 anos.

“Lewis me pressionou durante toda a corrida. Não tive uma única volta em que pudesse relaxar um pouco, foi uma batalha incrível”, continuou o espanhol.

“É uma grande honra estar lá com dois campeões mundiais”, disse Hamilton depois de subir no pódio com Verstappen e Alonso.

– Mercedes e Ferrari em evolução –

O desempenho do britânico, porém, confirma os avanços da Mercedes, mesmo que Russell, que conseguiu voltar para a corrida após o acidente, tenha abandonado a prova a 15 voltas do fim.

“Sabíamos que este não seria nosso circuito mais forte, lutamos nas curvas de baixa velocidade. Precisamos adicionar força aerodinâmica traseira ao carro, mas acredito que chegaremos lá em algum momento”, explicou Hamilton.

“As Aston Martin se distanciaram com suas atualizações, mas faremos mais progressos em breve”, previu o heptacampeão mundial.





A Ferrari também tem motivos para sorrir. Depois de não terem se saído bem no treino de classificação, Leclerc e Sainz largaram na décima e 11ª posições, mas graças a uma estratégia bem-sucedida, o que não tem sido comum na escuderia italiana em 2023, os dois conquistaram o quarto e o quinto lugares depois de segurarem os ataques de Pérez.

O tailandês Alex Albon conseguiu um ótimo sétimo lugar com a Williams, à frente do francês Esteban Ocon (Alpine), que quase perdeu a asa traseira no final da corrida, mas resistiu à investida do britânico Lando Norris (McLaren), que tentou uma ultrapassagem nos últimos metros, mas acabou terminando em 12º após errar a última curva e receber uma punição.

O piloto da casa, o canadense Lance Stroll (Aston Martin), terminou na nona posição, à frente do finlandês Valtteri Bottas (Alfa Romeo), que fecha o Top 10.

A próxima etapa do Mundial de Fórmula 1 será o Grande Prêmio da Áustria, no dia 2 de julho, no circuito Red Bull Ring.

gbv/CL/cb

