Verstappen vence GP dos EUA e amplia vantagem sobre Hamilton no Mundial de F1

Max Verstappen, da equipe Red Bull, venceu o Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1, neste domingo, ampliando assim sua liderança no Mundial da categoria sobre o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, que chegou em segundo.

O piloto holandês conquistou no circuito de Austin, no estado do Texas, sua oitava vitória nesta temporada e a 18ª da carreira, e agora lidera o campeonato com 287,5 pontos, 12 a mais que o heptacampeão Hamilton, que registrou a volta mais rápida na pista americana.

A terceira posição na corrida ficou o mexicano Sergio Pérez, companheiro de equipe de Verstappen, seguido pelo monegasco Charles Leclerc, da Ferrari.

O quinto lugar foi para o australiano Daniel Ricciardo, da McLaren, à frente do finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, que fez uma prova de recuperação após ser punido com a perda de cinco posições no grid da largada por trocar um dos componentes do motor.

A próxima etapa da temporada 2021 da F1 será o GP do México, no Autódromo Hermanos Rodríguez, em 7 de novembro.

– Classificação final do Grande Prêmio dos Estados Unidos, 17ª etapa do Mundial da Fórmula 1, disputado no circuito das Américas (5,513 km), em Austin, Texas:

1. Max Verstappen (HOL/Red Bull-Honda), os 308,405 km em 1 h 34:36.552

2. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) a 1.333

3. Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda) a 42.223

4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 52.246

5. Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) a 1:16.854

6. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) a 1:20.128

7. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) a 1:23.545







8. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) a 1:24.395

9. Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri-Honda) a 1 tour

10.Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin-Mercedes) a 1 volta

11.Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) a 1 volta

12.Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) a 1 volta

13.Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) a 1 volta

14.George Russell (GBR/Williams-Mercedes) a 1 volta

15.Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) a 1 volta

16.Mick Schumacher (ALE/Haas-Ferrari) a 2 voltas

17.Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari) a 2 voltas

Volta mais rápida: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:38.485 na 41ª volra (média: 201,521 km/h)

Abandonos:

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda): problema na suspensão 14ª volta

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault): problema mecânico 40ª volta

Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault): problema mecânico 49ª volta

— Classificação do Mundial de pilotos:

1. Max Verstappen (HOL) 287,5 pts

2. Lewis Hamilton (GBR) 275,5

3. Valtteri Bottas (FIN) 185

4. Sergio Pérez (MEX) 150

5. Lando Norris (GBR) 149

6. Charles Leclerc (MON) 128

7. Carlos Sainz Jr (ESP) 122,5

8. Daniel Ricciardo (AUS) 105

9. Pierre Gasly (FRA) 74

10. Fernando Alonso (ESP) 58

11. Esteban Ocon (FRA) 46

12. Sebastian Vettel (ALE) 36

13. Lance Stroll (CAN) 26

14. Yuki Tsunoda (JAP) 20

15. George Russell (GBR) 16

16. Nicholas Latifi (CAN) 7

17. Kimi Räikkönen (FIN) 6

18. Antonio Giovinazzi (ITA) 1

19. Mick Schumacher (ALE) 0

20. Nikita Mazepin (RUS) 0

21. Robert Kubica (POL) 0

Classificação do Mundial de Construtores:

1. Mercedes 460,5 pts

2. Red Bull-Honda 437,5

3. McLaren-Mercedes 254

4. Ferrari 250,5

5. Alpine-Renault 104

6. AlphaTauri-Honda 94

7. Aston Martin-Mercedes 62

8. Williams-Mercedes 23

9. Alfa Romeo Racing-Ferrari 7

10. Haas-Ferrari 0

