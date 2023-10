Verstappen vence GP do México e quebra recorde de vitórias em uma temporada

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/10/2023 - 20:53 Para compartilhar:

O piloto holandês Max Verstappen, da Red Bull, venceu o Grande Prêmio do México de Fórmula 1 neste domingo (29), no Autódromo Hermanos Rodríguez, e bateu o recorde de 16 vitórias em uma única temporada.

Terceiro no grid, Verstappen assumiu a liderança da corrida após uma largada espetacular, ultrapassando as Ferrari do monegasco Charles Leclerc e do espanhol Carlos Sainz.

O tricampeão mundial conseguiu sua vitória de número 51 na F1 e ganhou o GP do México pela quinta vez na carreira (2017, 2018, 2021 e 2022).

“Está sendo uma ótima temporada, vamos ver até onde vai a sequência de vitórias, 17, 18 ou 19, não sei”, disse Verstappen após vencer a corrida.

A segunda posição do pódio ficou com o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que também fez a volta mais rápida da prova.

O terceiro a cruzar a linha de chegada foi Leclerc, que se envolveu em acidente na primeira volta com o mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que por sua vez teve que abandonar a corrida.

– ‘Checo’ decepciona torcida mexicana –

O começo foi a todo vapor. Vertappen aproveitou a reta principal de 811 metros para ultrapassar Sainz e disputar a liderança com Leclerc.

Simultaneamente, ‘Checo’ Pérez emparelhou com a Ferrari do monegasco e tentou ultrapassá-lo por fora, mas acabou deixando a pista quando seu pneu traseiro direito acertou o carro de Leclerc logo na primeira curva.

A Red Bull de Pérez saltou e, ao cair no chão, a suspensão traseira foi danificada. O mexicano ainda foi para os boxes para tentar voltar à corrida, mas a equipe não conseguiu reparar os danos e ele abandonou a prova.

“Não esperava que Charles, no meio, freasse como nós”, explicou o mexicano. “Desisti porque para mim não bastava terminar no pódio. É muito doloroso porque, se tivesse saído daquela curva em primeiro, teria a oportunidade de vencer a corrida”.

Leclerc deu sua versão do acidente: “Eu estava entre as duas Red Bull, ‘Checo’ tentou passar e eu não tinha para onde ir, obviamente não fiz de propósito”.

– Hamilton faz a volta mais rápida –

Agora sem Sergio Pérez – quinto no grid de largada -, a corrida ficou mais fácil para Hamilton tentar se aproximar do mexicano na luta pelo vice-campeonato no Mundial de pilotos.

O britânico subiu de sexto para quinto e logo pulou para a quarta posição ao ultrapassar o australiano Daniel Ricciardo (AlphaTauri), antes de começar a perseguir as Ferrari.

Tranquilo na liderança, Verstappen só competiu contra si mesmo para tentar somar o ponto extra pela volta mais rápida.

O holandês da Red Bull perdeu momentaneamente a liderança ao entrar nos boxes na 20ª volta, mas já havia recuperado posições cinco voltas depois para ficar em terceiro.





Na 33ª volta, Kevin Magnussen (Haas) abandonou a corrida após bater no muro de proteção. A suspensão traseira do carro quebrou e pegou fogo após o impacto, mas o piloto dinamarquês saiu ileso.

Depois que a bandeira vermelha foi retirada devido ao acidente de Magnusen, Verstappen foi para a liderança, seguido por Leclerc e Hamilton.

Assim que a corrida foi reiniciada com uma segunda largada, Hamilton atacou ferozmente Leclerc e conseguiu a ultrapassagem em uma manobra arrojada, mas comprometeu a aderência de sua Mercedes ao passar pela grama na lateral da pista, o que não o impediu de terminar a corrida à frente do monegasco.

Faltando 20 voltas para o fim, o heptacampeão mundial não conseguia mais brigar com Verstappen, e sua principal preocupação passou a ser a durabilidade dos pneus para manter a segunda posição.

Ainda assim, na parte final da corrida, fez a volta mais rápida (1:21.334) e roubou o ponto adicional do holandês.

“Foi muito difícil, tivemos que forçar como loucos desde o início”, disse Hamilton depois da prova.

– Corrida brilhante de Norris –

Além da briga pelas primeiras posições, chamou a atenção a brilhante corrida do britânico Lando Norris (McLaren), que largou em 17º terminou a prova em quinto.

Já os dois carros Aston Martin tiveram um fim de semana terrível. O espanhol Fernando Alonso abandonou da prova com problemas mecânicos na 48ª volta e o canadense Lance Stroll saiu na 67ª ao rodar após contato com o finlandês Valteri Bottas (Alfa Romeo).

O quinto e último abandono foi do americano Logan Sargeant (Williams) por falhas técnicas na última volta.

A temporada de 2023 da Fórmula 1 continuará no próximo fim de semana, com o Grande Prêmio do Brasil, no autódromo de Interlagos, em São Paulo.







