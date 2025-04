Verstappen vence GP do Japão e conquista primeira vitória de 2025; Bortoleto é o 19º

Max Verstappen provou que a volta mais rápida no treino de classificação não foi mera sorte. O tetracampeão voltou a superar a McLaren no Grande Prêmio do Japão, na madrugada deste domingo, e conquistou sua primeira vitória na temporada de Fórmula 1. Lando Norris e Oscar Piastri chegaram em 2º e 3º lugar, respectivamente, e completaram o pódio.

O destaque da corrida, no entanto, foi o italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, que aos 18 anos se tornou o piloto mais jovem a liderar uma corrida de Fórmula 1. O brasileiro Gabriel Bortoleto largou mal, caiu para a última colocação e completou a prova apenas em 19º lugar, mais de 2s atrás do companheiro de Sauber, Nico Hülkenberg.

Esta foi a quarta vez consecutiva que Verstappen faturou o GP do Japão. Yuki Tsunoda, seu novo companheiro de equipe, terminou a primeira corrida pela Red Bull em 12º, longe do pódio que sonhava diante de sua torcida, mas duas posições acima de sua largada. Liam Lawson, “rebaixado” para a Racing Bulls, concluiu o percurso em 17º.

A corrida se estendeu sem dramas, exceto pela tentativa de Norris de ir lado a lado a Verstappen durante suas saídas do pit stop, na volta 22. O piloto da McLaren não desacelerou e foi parar na grama. Ele alegou ter sido forçado a sair da pista, mas, para o tetracampeão, “ele (Norris) se colocou lá sozinho”.

O brasileiro Gabriel Bortoleto não teve um bom desempenho. Depois de largar em 17º, o piloto da Kick Sauber teve dificuldade em competir no mesmo nível dos adversários e acabou terminando em 19º. Diferentemente de Andrea Kimi Antonelli, prodígio italiano da Mercedes, que assumiu a ponta em parte da corrida e se tornou o piloto mais jovem a liderar uma prova de Fórmula 1, com 18 anos, 12 meses e sete dias, superando a marca anterior de Verstappen.

Apesar do contratempo e do segundo lugar no GP, Norris continua liderando o campeonato de pilotos, com 62 pontos, mas vê Verstappen, com 61, cada vez mais próximo. Oscar Piastri chegou aos 49 e ultrapassou George Russell na tabela de classificação.

Já no campeonato de construtores, a McLaren lidera com folga (111 pontos), seguida por Mercedes (75 pontos) e Red Bull (61 pontos).

O próximo final de semana da Fórmula 1 começa na sexta-feira, no Bahrein. A quarta etapa do campeonato vai até o dia 13, com a corrida iniciando ao meio-dia.

Confira a classificação final do GP do Japão de F-1:

1º- Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1h22min06s983

2º- Lando Norris (ING/McLaren), a 1s423

3º- Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 2s129

4º- Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 16s097

5º- George Russell (ING/Mercedes), a 17s362

6º- Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), a 18s671

7º- Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 29s182

8º- Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls), a 37s134

9º- Alexander Albon (TAI/Williams), a 40s367

10º- Oliver Bearman (ING/Haas), a 54s529

11º- Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 57s333

12º- Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), a 58s401

13º- Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 1min02s122

14º- Carlos Sainz (ESP/Williams), a 1min14s129

15º- Jack Doohan (AUS/Alpine), a 1min21s314

16º- Nico Hulkenberg (ALE/Sauber), a 1min21s957

17º- Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), a 1min22s734

18º- Esteban Ocon (FRA/Haas), a 1min23s438

19º- Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), a 1min23s897

20º- Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 1 volta