Verstappen vence GP do Japão de F1; Red Bull conquista título de construtores

A Red Bull conquistou o segundo título consecutivo de construtores na Fórmula 1 neste domingo (24), após a vitória do holandês Max Verstappen no Grande Prêmio do Japão.

Atual bicampeão mundial, Verstappen venceu a corrida de ponta a ponta, à frente das McLaren do britânico Lando Norris e do australiano Oscar Piastri no circuito de Suzuka.

Esta foi a 13ª vitória do holandês na temporada, entre 16 corridas disputadas até aqui.

“Foi um fim de semana incrível e é ótimo vencer aqui, mas o mais importante foi vencer o campeonato de construtores. Parabéns a todos da fábrica, estamos tendo um ano incrível”, comemorou Verstappen depois da prova.

Na lendária pista de Suzuka, a Red Bull não desperdiçou a oportunidade de garantir seu sexto título de construtores na história. Para conseguir tal feito, tinha que somar pelo menos um ponto a mais que a Mercedes e a Ferrari não marcar mais de 23 pontos.

Isso se deu porque as “Silver Arrows” de Lewis Hamilton e George Russell terminaram em 5º e 7º e as Ferrari de Charles Leclerc e Carlos Sainz em 4º e 6º.

– Verstappen perto do título –

A equipe austríaca também garantiu mais um título de pilotos até o final da temporada, já que Hamilton e Fernando Alonso (Aston Martin) – dois dos quatro pilotos que começaram a corrida no Japão com chances de serem campeões – abandonaram matematicamente a disputa.

Restam apenas Verstappen e seu companheiro de equipe, Sergio Pérez, mas ambos estão separados por um abismo de 177 pontos na classificação.

Na próxima etapa da temporada, no Catar, Verstappen terá a primeira chance de garantir o título já no sábado, na corrida sprint.

– Pérez desiste… duas vezes –

Largando na pole position diante de mais de 100 mil pessoas, Verstappen liderou de ponta a ponta uma corrida marcada por diversas colisões na largada.

Enquanto o holandês quase foi surpreendido no final por Piastri, segundo no grid, e Norris, terceiro, na parte de trás vários pilotos se envolveram em acidentes, incluindo Pérez, que foi obrigado a ir para os boxes e reparar seu carro após um toque na Mercedes de Lewis Hamilton.

As coisas então foram de mal a pior para o mexicano. Após mais um toque, dessa vez com a Haas do dinamarquês Kevin Magnussen, ele finalmente jogou a toalha no primeiro terço da corrida.

Excepcionalmente, porém, Pérez voltou à pista na 40ª volta (de um total 53) para cumprir uma penalidade de 5 segundos recebida por ter sido considerado culpado pela colisão com Magnussen, e então voltar para os boxes da Red Bull.

A decisão foi tomada com base no regulamento, que estipula que se uma punição não for cumprida, o piloto pode perder posições no grid na corrida seguinte.

A Fórmula 1 retorna no fim de semana de 6 a 8 de outubro para a disputa do Grande Prêmio do Catar, no Circuito Internacional de Losail, em Doha.





— Classificação do Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1:

1.Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1h30:58.421

2.Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) +19.387

3.Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) +36.494

4.Charles Leclerc (MON/Ferrari) +43.998

5.Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) +49.376

6.Carlos Sainz (ESP/Ferrari) +50.221

7.George Russell (GBR/Mercedes) +57.659

8.Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) +1:14.725

9.Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) +1:19.678

10.Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) +1:23.155

11.Liam Lawson (NZL/AlphaTauri-Red Bull) +1 volta





12.Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull) +1 volta

13.Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo-Ferrari ) +1 volta

14.Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari) +1 volta

15.Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) +1 volta

Volta mais rápida da corrida: Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:34.183 na 39ª volta (velocidade média: 193,525 km/h)

Abandonos:

Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Ferrari ): problema mecânico na 8ª volta

Sergio Pérez (MEX/Red Bull): problema mecânico na 16ª volta

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes): problema mecânico na 21ª volta

Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes): problema mecânico na 23ª volta

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes): problema mecânico na 27ª volta

— Classificação do Mundial de Fórmula 1:

. Campeonato de pilotos:

1. Max Verstappen (HOL) 400 pts

2. Sergio Pérez (MEX) 223

3. Lewis Hamilton (GBR) 190

4. Fernando Alonso (ESP) 174

5. Carlos Sainz (ESP) 150

6. Charles Leclerc (MON) 135

7. Lando Norris (GBR) 115

8. George Russell (GBR) 115

9. Oscar Piastri (AUS) 57

10. Lance Stroll (CAN) 47

11. Pierre Gasly (FRA) 46

12. Esteban Ocon (FRA) 38

13. Alexander Albon (TAI) 21

14. Nico Hülkenberg (ALE) 9

15. Valtteri Bottas (FIN) 6

16. Zhou Guanyu (CHN) 4

17. Kevin Magnussen (DIN) 3

18. Yuki Tsunoda (JPN) 3

19. Liam Lawson (NZL) 2

20. Logan Sargeant (EUA) 0

21. Nyck de Vries (HOL) 0

22. Daniel Ricciardo (AUS) 0

. Campeonato de construtores:

1. Red Bull 623 pts

2. Mercedes 305

3. Ferrari 285

4. Aston Martin-Mercedes 221

5. McLaren-Mercedes 172

6. Alpine-Renault 84

7. Williams-Mercedes 21

8. Haas-Ferrari 12

9. Alfa Romeo-Ferrari 10

10. AlphaTauri-Red Bull 5

hdy/lve/cb

