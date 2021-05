Verstappen vence GP de Mônaco; Ferrari de Sainz fica em segundo

SÃO PAULO, 23 MAI (ANSA) – O piloto da Red Bull, Max Verstappen, venceu o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 neste domingo (23). Com a vitória, o holandês também assumiu a liderança do campeonato de pilotos, já que Lewis Hamilton, da Mercedes, ficou apenas na sétima colocação.

Já Carlos Sainz, da Ferrari, levou a equipe italiana para o pódio na segunda colocação. E Lando Norris, da McLaren, fechou o top 3.

A prova começou bastante tumultuada com o abandono, ainda antes da largada, do pole position Charles Leclerc. O piloto da Ferrari saiu para fazer a volta de instalação para o grid, mas acabou voltando para os boxes por conta de um problema de transmissão causado pela colisão do monegasco ainda no treino classificatório do sábado (22).

Por conta disso, Verstappen liderou o pelotão e conseguiu manter a ponta na disputa com Valtteri Bottas, da Mercedes. No entanto, o finlandês teve um problema em sua parada, com o pneu dianteiro esquerdo ficando emperrado. Por conta disso, ele precisou abandonar a prova.

Já Hamilton teve um domingo para esquecer. Nem na pista, nem na estratégia a equipe conseguiu levar o carro para as primeiras posições. O “consolo” ficou por conta do ponto extra obtido pela melhor volta. (ANSA).

