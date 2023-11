Verstappen vence GP de Abu Dhabi, última corrida da temporada de F1

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/11/2023 - 11:43 Para compartilhar:

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull) encerrou uma temporada dos sonhos na Fórmula 1, na qual conquistou seu terceiro título mundial consecutivo, com sua 19ª vitória no ano, no Grande Prêmio de Abu Dhabi, neste domingo (26), no circuito de Yas Marina.

Depois de largar na pole position, Verstappen cruzou a linha de chegada à frente de seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez, que recebeu uma punição de cinco segundos e terminou na quarta posição, superado pelo monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e pelo britânico George Russell (Mercedes).

