Verstappen vence GP da Áustria de F1 e emenda 5 vitórias seguidas

Sem ser ameaçado, o holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 neste domingo (2) e chegou a sua quinta vitória seguida, a sétima nesta temporada, aumentando sua grande vantagem como líder do Mundial de pilotos após nove corridas.

Charles Leclerc (Ferrari) e Sergio Pérez (Red Bull) completaram o pódio no circuito Red Bull Ring, em Spielberg.

Verstappen conquistou sua 42ª vitória na F1 aos 25 anos e caminha a passos largos rumo a seu terceiro título mundial consecutivo.

“Não quero pensar nisso, estou concentrado no trabalho com a equipe e fizemos tudo bem no fim de semana, por isso estou feliz e quero ir logo à Silverstone”, disse o bicampeão sobre o GP da Grã-Bretanha, no próximo domingo.

‘Checo’ Pérez é o único piloto que venceu além de Verstappen em 2023, na Arábia Saudita e no Azerbaijão, mas há dois meses não consegue superar seu companheiro de equipe.

Vencer no Red Bull Ring também permitiu ao holandês se tornar recordista na Áustria, com quatro vitórias, ultrapassando o francês Alain Prost.

De fato, Verstappen já tinha vencido quatro corridas nesse circuito, mas em 2021 ele foi palco do GP da Estíria, que entrou no calendário de última hora devido às restrições impostas pela pandemia.

– Leclerc volta ao pódio –

Com o segundo lugar de Leclerc, a Ferrari conseguiu seu melhor resultado na temporada, mas nunca se aproximou da vitória, que não vem para o monegasco e a escuderia desde a corrida do ano passado na Áustria.

“É um prazer voltar ao pódio”, afirmou Leclerc, que não terminava entre os três primeiros desde a etapa do Azerbaijão, no dia 30 de abril. “Otimizamos o que tínhamos em mãos, é algo bom para o futuro. A equipe fez um trabalho magnífico para adotar as evoluções mais rápido do que o previsto”, acrescentou.

No Red Bull Ring, Verstappen largou na pole position (26ª de sua carreira) e resistiu na primeira volta aos ataques de Leclerc, que saiu da segunda posição.

O monegasco chegou a liderar provisoriamente, mas apenas porque Verstappen foi aos boxes na 24ª volta. Não durou muito. Depois de ultrapassar Sainz rapidamente, o piloto da Red Bull recuperou sua desvantagem em dez voltas e retomou a ponta.

O holandês inclusive assumiu o risco de parar na penúltima volta para colocar pneus novos e buscar o ponto extra marcando o melhor tempo da corrida, o que também conseguiu.

Atrás de Verstappen e Leclerc, Sainz e Pérez travaram uma bela batalha pelo pódio, com várias trocas de posição, que terminou com o mexicano na frente.

O britânico Lando Norris (McLaren) foi o quinto, seguido pelo espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) e pelo heptacampeão mundial Lewis Hamilton (Mercedes).

George Russell (Mercedes), Pierre Gasly (Alpine) e Lance Stroll (Aston Martin) fecharam o Top 10 da corrida.

— Classificação do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1:





1. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1h25:33.607

2. Charles Leclerc (MON/Ferrari) +5.155

3. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) +17.188

4. Carlos Sainz (ESP/Ferrari) +21.377

5. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) +26.327

6. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) +30.317

7. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) +39.196

8. George Russell (GBR/Mercedes) +48.403

9. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) +57.667

10. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) +59.043

11. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) +1:09.767

12. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) +1 volta





13. Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes) +1 volta

14. Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo-Ferrari ) +1 volta

15. Nyck de Vries (HOL/AlphaTauri-Red Bull) +1 volta

16. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Ferrari ) +1 volta

17. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) +1 volta

18. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull) +1 volta

19. Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) +1 volta

Volta mais rápida da corrida: Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:07.012 na 71ª volta (velocidade média: 251,149 km/h)

Abandono:

Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari): problema mecânico na 13ª volta

— Classificação do Mundial de Fórmula 1:

. Campeonato de pilotos:

1. Max Verstappen (HOL) 229 pts

2. Sergio Pérez (MEX) 148

3. Fernando Alonso (ESP) 129

4. Lewis Hamilton (GBR) 108

5. Carlos Sainz (ESP) 86

6. Charles Leclerc (MON) 72

7. George Russell (GBR) 70

8. Lance Stroll (CAN) 43

9. Esteban Ocon (FRA) 31

10. Lando Norris (GBR) 22

11. Pierre Gasly (FRA) 17

12. Nico Hülkenberg (ALE) 9

13. Alexander Albon (TAI) 7

14. Oscar Piastri (AUS) 5

15. Valtteri Bottas (FIN) 5

16. Zhou Guanyu (CHN) 4

17. Yuki Tsunoda (JPN) 2

18. Kevin Magnussen (DIN) 2

19. Nyck de Vries (HOL) 0

20. Logan Sargeant (EUA) 0

. Campeonato de construtores:

1. Red Bull 377 pts

2. Mercedes 178

3. Aston Martin-Mercedes 172

4. Ferrari 158

5. Alpine-Renault 48

6. McLaren-Mercedes 27

7. Haas-Ferrari 11

8. Alfa Romeo-Ferrari 9

9. Williams-Mercedes 7

10. AlphaTauri-Red Bull 2

