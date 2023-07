Verstappen vence GP da Áustria de F1 e emenda 5 vitórias seguidas

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/07/2023 - 11:56 Compartilhe

Sem ser ameaçado, o holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 neste domingo (2) e chegou a sua quinta vitória seguida, a sétima nesta temporada, aumentando sua grande vantagem como líder do Mundial de pilotos após nove corridas.

Charles Leclerc (Ferrari) e Sergio Pérez (Red Bull) completaram o pódio no circuito Red Bull Ring, em Spielberg.

Verstappen conquistou sua 42ª vitória na F1 aos 25 anos e caminha a passos largos rumo a seu terceiro título mundial consecutivo.

Vencer no Red Bull Ring também permitiu ao holandês se tornar recordista na Áustria, com quatro vitórias, ultrapassando o francês Alain Prost.

De fato, Verstappen já tinha vencido quatro corridas nesse circuito, mas em 2021 ele foi palco do GP da Estíria, que entrou no calendário de última hora devido às restrições impostas pela pandemia.

O espanhol Carlos Sainz (Ferrari), que lutou com Pérez até as últimas voltas por um lugar no pódio, terminou em quarto e o britânico Lando Norris (McLaren) foi o quinto.

