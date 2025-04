Verstappen vence em Suzuka e cola em Norris no mundial

ROMA, 6 ABR (ANSA) – O tetracampeão Max Verstappen, da Red Bull, venceu neste domingo (6) o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1, em Suzuka, e mostrou que brigará pelo quinto título consecutivo mesmo sem ter o melhor carro no momento.

Com uma pilotagem segura, o holandês conseguiu evitar tentativas de ultrapassagem do líder do campeonato, Lando Norris, da McLaren, que cruzou a linha de chegada em segundo lugar. Oscar Piastri, também da equipe britânica, completou o pódio, logo à frente de Charles Leclerc, da Ferrari.

O top 10 ainda teve George Russell (Mercedes), Kimi Antonelli (Mercedes), Lewis Hamilton (Ferrari), Isack Hadjar (Racing Bulls), Alexander Albon (Williams) e Oliver Bearman (Haas) – a única troca de posição nos 10 primeiros em relação ao grid de largada foi entre Hamilton e Hadjar.

Já o brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) fez corrida discreta e foi apenas o 19º colocado.

“Foi difícil, as McLaren me fizeram muita pressão, mas me diverti muito. O carro estava em sua melhor forma, e começar na pole fez a diferença”, declarou Verstappen, que venceu sua 64ª corrida na F1, sendo a quarta seguida em Suzuka.

Já Hamilton, que ainda tenta se adaptar à Ferrari, disse que a prova foi “sólida”, mas “nada de espetacular”. “Ainda me falta conhecer alguns componentes do carro, mas não tínhamos o ritmo dos melhores. Em relação a Charles [Leclerc], me faltou um pouco”, acrescentou.

O mundial de pilotos tem agora Norris na liderança com 62 pontos, apenas um a mais que Verstappen (61). Aparecem na sequência Piastri (49), Russel (45), Antonelli (30), Leclerc (20), Albon (18) e Hamilton (15). Já entre as equipes, a McLaren lidera com folga, com 111, seguida por Mercedes (75), Red Bull (61) e Ferrari (35).

A próxima etapa da F1 será já no próximo fim de semana, no Bahrein. (ANSA).