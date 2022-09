Verstappen vence em casa e se aproxima do bicampeonato

Ansa 04/09/2022 - 12:05 Compartilhe

SÃO PAULO, 4 SET (ANSA) – Cada vez mais perto do bicampeonato, Max Verstappen venceu neste domingo (4) o Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1, levando à loucura o “mar laranja” nas arquibancadas do circuito de Zandvoort.







Após uma largada e um início de prova tranquilos, o holandês chegou a ter sua vitória ameaçada por um safety car na reta final da corrida, mas parou nos boxes, colocou pneus macios e ultrapassou o heptacampeão Lewis Hamilton poucos metros após a relargada.

Com pneus médios, o britânico ainda perdeu posições para seu companheiro de Mercedes, George Russell, e Charles Leclerc, da Ferrari, que fecharam o pódio.

Depois de Hamilton, que ficou em quarto, Sergio Pérez (Red Bull), Fernando Alonso (Alpine), Lando Norris (McLaren), Carlos Sainz (Ferrari), Esteban Ocon (Alpine) e Lance Stroll (Aston Martin) fecharam a zona de pontos.

Com a vitória, Verstappen chegou a 310 pontos na liderança do campeonato, 109 a mais do que os vice-líderes Leclerc e Pérez, com 201 cada. Faltando sete corridas para o fim da temporada, o holandês será campeão mesmo se terminar todas as provas em quarto lugar.

A próxima etapa da F1 será em 11 de setembro, no Grande Prêmio da Itália, em Monza. (ANSA).