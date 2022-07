Verstappen vence corrida sprint e será pole no GP da Áustria

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, venceu neste sábado a corrida sprint do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 e largará na ‘pole position’ na corrida de domingo.

Atual campeão mundial, Verstappen superou as Ferraris do monegasco Charles Leclerc e do espanhol Carlos Sainz, segundo e terceiro, respectivamente, após as 23 voltas no circuito de Spielberg.

Com a vitória, o holandês soma oito pontos no campeonato de pilotos desta temporada, aumentando sua vantagem na liderança.

“Foi uma boa corrida. Dei o máximo do início ao fim”, declarou Verstappen.

“As primeiras voltas me permitiram administrar a diferença e assim pude manter meu ritmo”, comemorou o piloto da Red Bull, que acrescentou que a corrida de domingo será “muito mais longa e teremos que ter cuidado com os pneus”.

Atrás de Verstappen, as duas Ferraris travaram uma disputa equilibrada, na qual Leclerc terminou levando a melhor ao chegar em segundo.

“Foi bastante complicado. Max atacou no início e eu queria atacar no final. Lutei bem com Carlos. Espero poder pressionar mais Max amanhã e espero que possamos trabalhar em equipe”, disse o piloto monegasco.

Sainz, vencedor do GP da Grã-Bretanha na semana passada, considerou que “talvez tenha superaquecido um pouco os pneus” e que isso o fez “terminar atrás de Charles”.

A corrida sprint deste sábado também foi marcada por uma grande recuperação do mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que largou em 13º, após receber uma punição na sexta-feira, e cruzou a linha de chegada na quinta posição.

A largada do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 acontece neste domingo às 10h (horário de Brasília).

— Classificação da corrida sprint do GP da Áustria (23 voltas):

1. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 26:30.059

2. Charles Leclerc (MON/Ferrari) +1.675

3. Carlos Sainz (ESP/Ferrari) +5.644

4. George Russell (GBR/Mercedes) +13.429

5. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) +18.302

6. Esteban Ocon (FRA/Alpine) +31.032

7. Kevin Magnussen (DIN/Haas) +34.539

8. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) +35.447

9. Mick Schumacher (ALE/Haas) +37.163

10. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) +37.557

11. Lando Norris (GBR/McLaren) +38.580

12. Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) +39.738

13. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) +48.241

14. Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo) +50.753

15. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) +52.125

16. Alexander Albon (TAI/Williams) +52.412

17. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri) +54.456

18. Nicholas Latifi (CAN/Williams) +1:08.694

19. Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin) abandono, mas dentro da classificação

Fernando Alonso (ESP/Alpine) abandono

. Classificação geral do Mundial de Fórmula 1:

Pilotos:

1. Max Verstappen (HOL) 189 pts

2. Sergio Pérez (MEX) 151

3. Charles Leclerc (MON) 145

4. Carlos Sainz (ESP) 133

5. George Russell (GBR) 116

6. Lewis Hamilton (GBR) 94

7. Lando Norris (GBR) 58

8. Valtteri Bottas (FIN) 46

9. Esteban Ocon (FRA) 42

10. Fernando Alonso (ESP) 28

11. Kevin Magnussen (DIN) 18

12. Pierre Gasly (FRA) 16

13. Daniel Ricciardo (AUS) 15

14. Sebastian Vettel (ALE) 15

15. Yuki Tsunoda (JPN) 11

16. Zhou Guanyu (CHN) 5

17. Mick Schumacher (ALE) 4

18. Alexander Albon (TAI) 3

19. Lance Stroll (CAN) 3

20. Nicholas Latifi (CAN) 0

21. Nico Hülkenberg (ALE) 0

Construtores:

1. Red Bull 340 pts

2. Ferrari 278

3. Mercedes 210

4. McLaren 73

5. Alpine 70

6. Alfa Romeo 51

7. AlphaTauri 27

8. Haas 22

9. Aston Martin 18

10. Williams 3

Obs.: Sebastian Vettel (ALE), positivo para Covid-19, ficou de fora dos dois primeiros Grandes Prêmios, e foi substituído por Nico Hülkenberg (ALE)

jld/dr/psr/cb