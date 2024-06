Verstappen vence corrida sprint do GP da Áustria de F1

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/06/2024 - 11:48 Para compartilhar:

O tricampeão mundial Max Verstappen (Red Bull) venceu a corrida sprint do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 neste sábado (29), no Red Bull Ring.

O holandês, que venceu todos as três sprints disputadas nesta temporada, terminou à frente das duas McLarens, do australiano Oscar Piastri e do britânico Lando Norris, ao término das 23 voltas da corrida.

O britânico George Russell (Mercedes) ficou em quarto lugar, superando a Ferrari do espanhol Carlos Sainz (4º) e do seu companheiro e compatriota Lewis Hamilton (5º), da Mercedes.

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que terminou apenas em 10º no grid depois de não ter conseguido marcar um tempo no Q3 na sexta-feira devido a um problema no sistema anti-stall, conseguiu subir ao 7º lugar para somar dois pontos, um a mais que o mexicano Sergio Pérez (Red Bull).

O Top 10 é completado pelo dinamarquês Kevin Magnussen (Haas) e o canadense Lance Stroll (Aston Martin).

As duas Alpine, que largaram na 8ª e 9ª posições depois de ambas terem conseguido chegar ao Q3 na sexta-feira, terminaram na 11ª e 12ª posições.

– Classificação da corrida sprint do GP da Áustria de F1:

1. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 26:41.389

2. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 26:46.005

3. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 26:46.737

4. George Russell (GBR/Mercedes) 26:49.743

5. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 26:51.378

6. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 26:52.596

7. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 26:54.813

8. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 26:58.798

9. Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) 27:05.456

10. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 27:11.564

11. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 27:12.228

12. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 27:12.697

13. Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull) 27:16.841

14. Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls-Red Bull) 27:20.786

15. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 27:24.544

16. Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes) 27:25.465

17. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 27:26.062

18. Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari) 27:27.900

19. Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari) 27:29.812 *

20. Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari) 27:34.532

* Nico Hülkenberg (Haas) foi penalizado em 10 segundos por empurrar Fernando Alonso (Aston Martin) para fora da pista ao tentar ultrapassá-lo.

– Mundial de pilotos:

1. Max Verstappen (HOL) 227 pts

2. Lando Norris (GBR) 156

3. Charles Leclerc (MON) 150

4. Carlos Sainz Jr (ESP) 120

5. Sergio Pérez (MEX) 112

6. Oscar Piastri (AUS) 94

7. George Russell (GBR) 86

8. Lewis Hamilton (GBR) 73

9. Fernando Alonso (ESP) 41

10. Yuki Tsunoda (JPN) 19

11. Lance Stroll (CAN) 17

12. Daniel Ricciardo (AUS) 9

13. Oliver Bearman (GBR) 6

14. Nico Hülkenberg (ALE) 6

15. Pierre Gasly (FRA) 5

16. Esteban Ocon (FRA) 3

17. Alexander Albon (TAI) 2

18. Kevin Magnussen (DIN) 1

19. Zhou Guanyu (CHN) 0

20. Valtteri Bottas (FIN) 0

21. Logan Sargeant (EUA) 0

– Mundial de construtores:

1. Red Bull 339 pts

2. Ferrari 276

3. McLaren-Mercedes 250

4. Mercedes 159

5. Aston Martin-Mercedes 58

6. Racing Bulls-Red Bull 28

7. Alpine-Renault 8

8. Haas-Ferrari 7

9. Williams-Mercedes 2

10. Sauber-Ferrari 0

