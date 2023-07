Verstappen vence corrida sprint do GP da Áustria de F1

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/07/2023 - 13:26 Compartilhe

O holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu facilmente a segunda corrida sprint da temporada da Fórmula 1, disputada neste sábado (1), antes do Grande Prêmio da Áustria, em Spielberg.

Verstappen, atual bicampeão e líder do Mundial de pilotos, e seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez, conseguiram a dobradinha para a Red Bull em seu fim de semana em casa.

O espanhol Carlos Sainz (Ferrari) completou o pódio, seguido pelas Aston Martin de Lance Stroll e Fernando Alonso, quarto e quinto, respectivamente.

Pérez chegou a ultrapassar Verstappen na primeira curva, mas o holandês retomou a liderança na reta seguinte. Ainda assim, o piloto mexicano continuou pressionando e levou o companheiro até a grama, mas ‘Mad Max’ respondeu em seguida, retardando a freada e fechando a porta para se manter na ponta.

“Mas o que é isso?”, reclamou Verstappen no rádio sobre a manobra de Pérez. ‘Checo’ também se surpreendeu em outra mensagem: “O que há de errado com Max?”.

“Poderia ter acontecido uma batida grande. Temos que discutir isso, não foi certo”, disse o bicampeão mundial depois da corrida.

Antes da premiação, os dois pilotos da Red Bull conversaram e Pérez acalmou os ânimos: “Max estava zangado, mas está tudo bem”.

– Leclerc em 12º –

Depois da disputa no início, o holandês se descolou do restante do pelotão e chegou com mais de 20 segundos de vantagem, em uma corrida de apenas 24 voltas em um circuito curto (4,318 km).

Vencedor em duas etapas da temporada (Arábia Saudita e Azerbaijão), Pérez parecia ser o único capaz de brigar pelo campeonato com Verstappen, mas a realidade está sendo muito diferente: o holandês ganhou outras seis provas e tem 71 pontos de vantagem na classificação.

Foi a segunda vez na temporada, desde o GP do Azerbaijão, no final de abril, que uma corrida sprint foi disputada no sábado – haverá seis no total. O vencedor leva oito pontos, e a pontuação é decrescente até a oitava posição.

Nico Hülkenberg (Haas), Esteban Ocon (Alpine) e George Russell (Mercedes) foram sexto, sétimo e oitavo, respectivamente, e acabaram na zona de pontuação.

Ao contrário da temporada passada, o grid de largada do GP de domingo não é definido com o resultado da corrida sprint, mas pelo treino classificatório de sexta-feira.

Verstappen conseguiu sua 26ª pole position na carreira, a sexta nesta temporada e a quarta consecutiva. Ele vai largar à frente do monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Leclerc, que venceu na Áustria no ano passado, foi a decepção da corrida sprint, já que terminou na 12ª posição.

“Estou com muitos problemas para dirigir o carro, realmente não tenho muita confiança no carro e isso transparece no desempenho. Não é um problema de estratégia, nem nada, apenas não somos rápidos”, lamentou o piloto da Ferrari.

O Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 será neste domingo, com a largada às 10h (horário de Brasília), no circuito Red Bull Ring, em Spielberg.





— Classificação da corrida sprint do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1:

1. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 30:26.730

2. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 30:47.778

3. Carlos Sainz (ESP/Ferrari) 30:49.818

4. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 30:56.433

5. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 30:56.839

6. Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari) 30:58.027

7. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 31:03.332

8. George Russell (GBR/Mercedes) 31:03.341

9. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 31:05.338

10. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 31:13.105

11. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 31:16.537





12. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 31:17.519

13. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 31:19.578

14. Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) 31:23.323

15. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 31:24.382

16. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull) 31:31.552

17. Nyck de Vries (HOL/AlphaTauri-Red Bull) 31:32.347

18. Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes) 31:32.789

19. Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo-Ferrari ) 31:37.555

20. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Ferrari ) 31:43.165

— Classificação do Mundial de Fórmula 1:

. Campeonato de piltos:

1. Max Verstappen (HOL) 203 pts

2. Sergio Pérez (MEX) 133

3. Fernando Alonso (ESP) 121

4. Lewis Hamilton (GBR) 102

5. Carlos Sainz (ESP) 74

6. George Russell (GBR) 66

7. Charles Leclerc (MON) 54

8. Lance Stroll (CAN) 42

9. Esteban Ocon (FRA) 31

10. Pierre Gasly (FRA) 15

11. Lando Norris (GBR) 12

12. Nico Hülkenberg (ALE) 9

13. Alexander Albon (TAI) 7

14. Oscar Piastri (AUS) 5

15. Valtteri Bottas (FIN) 5

16. Zhou Guanyu (CHN) 4

17. Yuki Tsunoda (JPN) 2

18. Kevin Magnussen (DIN) 2

19. Nyck de Vries (HOL) 0

20. Logan Sargeant (EUA) 0

. Campeonato de construtores:

1. Red Bull 336 pts

2. Mercedes 168

3. Aston Martin-Mercedes 163

4. Ferrari 128

5. Alpine-Renault 46

6. McLaren-Mercedes 17

7. Haas-Ferrari 11

8. Alfa Romeo-Ferrari 9

9. Williams-Mercedes 7

10. AlphaTauri-Red Bull 2

