Verstappen vence com folga o GP da China de F-1 e já tem 25 pontos de vantagem no campeonato

21/04/2024 - 8:25

Max Verstappen venceu pela primeira vez o GP da China de Fórmula 1, realizado neste domingo, no Circuito de Xangai, e conquistou a 58º vitória da carreira e a quarta em cinco GPs da temporada. O piloto holandês, da Red Bull, largou na pole position e se manteve na liderança durante toda a corrida com ampla vantagem.

Em segundo lugar, terminou Lando Norris, da McLaren. Sergio Pérez, da Red Bull, completou o pódio na terceira colocação. O GP da China voltou ao calendário da F-1 depois de quatro anos de ausência. O inglês Lewis Hamilton havia sido o último a vencer em Xangai. O heptacampeão é o maior vencedor da corrida, com seis vitórias, além de deter o recorde de poles, também seis. Neste domingo, o piloto da Mercedes terminou em nono lugar após largar em 18º.

Após cinco GPs em 2024, o tricampeão Verstappen caminha para seu quarto título e tem 25 pontos de vantagem sobre seu companheiro de Red Bull, Pérez (110 a 85). Em terceiro lugar está Charles Leclerc, da Ferrari, com 76. Entre os construtores, a Red Bull tem 195 pontos, contra 151 da Ferrari e 96 da McLaren.

A corrida começou com Fernando Alonso, da Aston Martin, em destaque ao sair da terceira posição e avançar para o segundo lugar, ultrapassando Pérez. Alonso até tentou assumir a liderança, mas Verstappen se manteve em primeiro. Ainda na volta dois, quando estava na 19ª posição, Lewis Hamilton comunicou à equipe da Mercedes que não estava alcançando o desempenho desejado com os pneus utilizados. Pérez aproveitou a tração do carro de Alonso e recuperou o segundo lugar.

Valtteri Bottas, da Sauber, deixou a pista devido a problemas no motor, que começou a gerar fumaça. O piloto finlandês foi obrigado a abandonar a disputa. A equipe dele enfrentou dificuldades para remover o carro da pista e levou à intervenção do safety car.

Após a relargada, mais dois incidentes aconteceram quase que simultaneamente e o safety car precisou ser acionado novamente. Com tudo certo, os pilotos relargaram mais uma vez. Faltando 10 voltas para o final, a classificação se manteve a mesma entre os três primeiros colocados.

Com mais de 12 de vantagem sobre Norris no final da prova, havia a expectativa que Verstappen, que também venceu a corrida sprint, tentasse fazer a volta mais rápida, mas isso não aconteceu e o feito ficou com Alonso. A próxima etapa da Fórmula 1 acontece em Miami, de 3 a 5 de maio.

Confira a classificação final do GP da China de Fórmula 1

1º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1h40min52s554

2º – Lando Norris (ING/McLaren), a 13s773

3º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 19s160

4º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 23s623

5º – Carlos Sainz (ESP/Ferrari), a 33s983

6º – George Russell (ING/Mercedes), a 38s724

7º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 43s414

8º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 56s198

9º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 57s986

10º – Nico Hulkenberg (ALE/Haas), a 60s476

11º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 62s812

12º – Alexander Albon (TAI/Williams), a 65s506

13º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 69s223

14º – Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), a 71s689

15º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 82s786

16º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 87s533

17º – Logan Sargeant (EUA/Williams), a 95s110

Não completaram a prova:

Daniel Ricciardo (AUS/RB)

Yuki Tsunoda (JAP/RB)

Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber)