Verstappen vence a corrida sprint do GP da China

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/04/2024 - 1:14 Para compartilhar:

O holandês Max Verstappen venceu a corrida sprint deste sábado (20) do Grande Prêmio da China superando o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, e seu companheiro mexicano da Red Bull, Sergio Pérez, para consolidar sua liderança no Mundial de Fórmula 1.

O atual campeão do mundo largou em quarto lugar, mas terminou 13 segundos à frente dos seus perseguidores na corrida de 19 voltas realizada no Circuito Internacional de Xangai.

Atrás de Hamilton e Pérez vieram as duas Ferraris, com o monegasco Charles Leclerc à frente do espanhol Carlos Sainz.

Lando Norris, que havia largado na pole, terminou em 6º nesta corrida, à frente de seu companheiro de equipe na McLaren, Oscar Piastri.

O bicampeão mundial Fernando Alonso, que estava em terceiro a três voltas do fim – mas sob ameaça do trio Pérez-Leclerc-Sainz – perdeu o controle do carro após um contato com Sainz, que o ultrapassou para conquistar o terceiro lugar. O espanhol teve que abandonar.

Graças a esta vitória, Verstappen conquista oito pontos adicionais no campeonato e aumenta a diferença para o seu perseguidor mais próximo, o mexicano Pérez, para quinze pontos.

hdy/tmt/aam