Verstappen tem volta rápida anulada e Pérez lidera 3° treino livre nos EUA

Nem Max Verstappen, tampouco Lewis Hamilton. Por motivos distintos, os principais concorrentes ao título da temporada da Fórmula 1 ficaram para trás no terceiro treino livre para o GP dos Estados Unidos, em Austin, neste sábado. O holandês ultrapassou o limite da pista e teve a melhor volta do fim de semana anulada. Acabou em terceiro. Lewis Hamilton não acertou o carro e ficou só em sexto com a Mercedes. O melhor foi Sergio Pérez, da Red Bull, seguido por Carlos Sainz, da Ferrari. O mexicano já havia fechado em primeiro no treino 2, sexta-feira.

Em busca de sua primeira pole na carreira da Fórmula 1, Pérez faz um fim de semana forte e depois de liderar na sexta-feira, abriu o sábado novamente na frente. Com 1min34s701, fechou com o melhor tempo da pista até agora. Hamilton ficou para trás até do companheiro Valtteri Bottas.

Um dia após mostrar o dedo médio para o rival Hamilton, Verstappen demorou mais tempo para ir à pista e em sua primeira volta, já cravou o melhor tempo, com 1min35s207, desbancando o inglês. O companheiro de Red Bull, Sérgio Perez, veio logo atrás, com um milésimo de segundo a menos.

A Mercedes, com metade do treino disputado, tinha Hamilton em terceiro com mais de três décimos de diferença para a principal concorrente e ainda viu Valtteri Bottas rodar e não marcar tempo. George Russell, da Williams, foi outro a rodar.

O holandês ainda melhorou sua marca na segunda tentativa, com 1min34s912, mostrando que está forte na disputa pela pole position nos Estados Unidos. Mas A Ferrari queria surpreender. Carlos Sainz superou sua marca pouco depois, com 1min34s805.

A disputa era intensa e apenas no fim foi definido os melhores. Pérez e Verstappen fizeram voltas incríveis, mas a do holandês não valeu por ele ter passado pela zebra, ultrapassando o limite da pista. Ele admitiu o erro e desta vez não polemizou no treino. Bottas conseguiu marcar tempo, e foi o quinto, superando Hamilton.

Fernando Alonso teve de trocar o motor de sua AlphaTauri e vai largar no fim do grid. Pouco participou do treino livre.

