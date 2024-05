Verstappen segura pressão de Norris no fim e vence em Ímola em dia de homenagens a Senna

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/05/2024 - 12:26 Para compartilhar:

Neste domingo, pela 7ª etapa da temporada, o GP da Emília-Romanha de Fórmula 1ficou marcado por mais do mesmo. Depois de conquistar uma pole position suada no treino classificatório deste sábado, Max Verstappen esbanjou segurança para vencer na corrida do domingo. Completaram o pódio Lando Norris, da McLaren e Charles Leclerc, da Ferrari.

Para não dizer que foi tudo tranquilo, Verstappen teve seus momentos de preocupação. Depois de suar para conseguir a pole no sábado, o holandês viu a vantagem que era mais de 8s cair para 2s restando menos de 10 voltas para o fim. Norris viu a chance, se encheu de confiança e foi pra cima do rival. Os bastidores da McLaren estavam em chamas. O fim dramático, entretanto, não passou disso.

Norris e Verstappen fizeram boas largadas, medindo forças desde o início. Leclerc também foi bem e não descolou do pelotão da frente em nenhum momento. A corrida não teve grandes problemas no começo e foi tranquila até a bandeirada final. Magistral, o piloto da Red Bull não demorou para abrir vantagem de 0,9 e depois mais.

Diferente do restante da corrida, o final foi bem emocionante. Verstappen tirou o pé e Norris tentou aproveitar da oportunidade. O piloto da Red Bull chegou a falar para a equipe que a bateria estava prestes a acabar, com 1s de diferença para o vice. Mas, no fim, conseguiu passar a linha de chegada em primeiro.

HOMENAGEM A SENNA

Antes da corrida começar, Sebastian Vettel prestou homenagem a Ayrton Senna. O tetracampeão da F-1 dirigiu a histórica McLaren MP4/8, último carro guiado pelo brasileiro antes da sua trágica morte em 1994. Além do veículo, Vettel ainda usou macacão e capacete das cores da bandeira do Brasil, que também carregou durante a apresentação. Depois, se ajoelhou em reverência ao lendário piloto.

O Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, foi a última pista em que Senna correu antes de morrer.

A F-1 volta no próximo fim de semana com o GP de Mônaco.

Confira a classificação do GP da Emília-Romanha de Fórmula 1:

1° – Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1h25min25s252

2° – Lando Norris (ING/McLaren), a 0s725

3º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 7s916

4º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 14s132

5º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), a 22s325

6º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 35s104

7º – George Russell (ING/Mercedes), a 47s154

8º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 54s776

9º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 1 volta

10º – Yuki Tsunoda (JAP/RB), a 1 volta

11º – Nico Hülkenberg (ALE/Haas), a 1 volta

12º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 1 volta

13º – Daniel Ricciardo (AUS/RB), a 1 volta

14º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 1 volta

15º – Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), a 1 volta

16º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 1 volta

17º – Logan Sargeant (EUA/Williams), a 1 volta

18º – Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), a 1 volta

19º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 1 volta

Não completou: Alexander Albon (TAI/Williams)