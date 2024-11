Verstappen se mostra aliviado com tetra da F-1: ‘Nunca pensei que fosse possível’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/11/2024 - 10:06 Para compartilhar:

Com um semblante de alívio e um sorriso de orelha a orelha, Max Verstappen comemorou muito o tetracampeonato da Fórmula 1, conquistado na madrugada deste domingo ao terminar o Grande Prêmio de Las Vegas na quinta colocação, à frente do seu principal adversário, Lando Norris, da McLaren. O holandês admitiu que sua façanha no esporte era considerada, por ele, inalcançável.

“Foi uma longa temporada, começamos muito bem, mas depois tivemos um período difícil. Como equipe, conseguimos seguir juntos, melhorando. Estou orgulhoso de todos, sou quatro vezes campeão, nunca pensei que isso fosse possível. Estou aliviado e muito orgulhoso”, disse o holandês, que considerou o ano desafiado, diferente de 2023, quando venceu 19 das 23 corridas e conquistou o título com extrema facilidade.

“Foi uma temporada muito desafiadora, também como pessoa, às vezes tenho que ser calmo. Eu prefiro o ano passado, mas esse ano me ensinou muitas lições, estou orgulhoso também como equipe. Isso torna a conquista muito especial, foi uma linda temporada”, completou.

Verstappen conquistou neste domingo um feito um tanto quanto curioso. Ele foi campeão na mesma cidade que seu sogro, Nelson Piquet, levantou o seu primeiro troféu da Fórmula 1, em 1981. Agora, tem mais uma coisa em comum com o brasileiro.

“Definitivamente não esperava (conquistar quatro títulos). Eu estava feliz só de estar na Fórmula 1, de ter algumas vitórias e pódios, isso já é muito difícil de conseguir. Tivemos alguns anos difíceis, mas tentamos. Depois, o carro melhorou muito, ser quatro vezes campeão é incrível”, finalizou.

Com o título de Verstappen definido, a Red Bull tenta agora melhorar a sua classificação no Mundial de Construtores. A escuderia austríaca aparece na terceira posição, com 555 pontos, atrás de Ferrari (584) e McLaren (608).

O atual tetracampeão de F-1 terá pouco tempo para comemorar. Ele precisará estar de volta às pistas já no próximo fim de semana para o Grande Prêmio do Catar. A largada está prevista para domingo, dia 1, às 13h, pelo horário de Brasília.