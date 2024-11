Verstappen se diz feliz com o 5º lugar no GP de Las Vegas e Norris se tira da briga por vitória

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/11/2024 - 10:48 Para compartilhar:

Na briga por título na Fórmula 1, Max Verstappen e Lando Norris foram coadjuvantes no treino classificatória do Grande Prêmio de Las Vegas. O holandês largará apenas no quinto lugar, curiosamente, à frente de Lando Norris, da McLaren, que admitiu ter levado um ‘balde de água fria’ com a vitória do holandês no Brasil.

“Tentamos o melhor que podíamos. Trabalhamos bem. Tentamos muitas coisas para ver o que era a direção certa. Acho que o que fizemos era a direção certa, mas claramente não era o suficiente para lutar pela pole-position. Ainda estou feliz. Ainda estamos à frente da McLaren, o que pra mim era uma surpresa, mas estou muito feliz pelo jeito que minha classificação se sucedeu e minhas voltas”, disse Verstappen à Sky Sports.

A Red Bull vem sofrendo com um problema na asa traseira, que é consideravelmente maior que a dos rivais. Segundo a equipe, a configuração fez Verstappen e Pérez perderem cerca de 0s6 nas retas de Las Vegas. Mas ainda que seja difícil encontrar uma solução, o consultor austríaco disse que existe uma margem considerável para a equipe evoluir ao longo do fim de semana.

Já que o problema não será resolvido até domingo, Verstappen vem tentando evitar um grande prejuízo. O holandês pode ainda se sagrar campeão em Las Vegas, desde que ultrapasse a linha de chegada à frente de Norris, que se tirou da briga por vitória na corrida deste domingo.

“Provavelmente, ficaremos em terceiro ou quarto, a vitória está fora de alcance. A Mercedes está fora de alcance, e a Ferrari está próxima deles. A Red Bull e nós estamos um pouco mais atrás”, admitiu o piloto da McLaren.

“Farei tudo o que puder. Não vou desistir. Estou aqui para fazer o melhor que puder. Somos rápidos nas retas, então espero que isso possa ser uma vantagem para nós”, concluiu.

Companheiro de equipe de Norris, Oscar Piastri largará do oitavo lugar neste domingo, às 3h, pelo horário de Brasília. Já Sergio Pérez, da Red Bull, sairá da 16ª posição.