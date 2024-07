Verstappen revela detalhes da conversa com Norris após batida: ‘Não estou lá para te derrubar’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/07/2024 - 20:00 Para compartilhar:

Max Verstappen revelou o que foi abordado em sua conversa com Lando Norris após a conclusão dramática do Grande Prêmio da Áustria do fim de semana passado, no qual os pilotos da Red Bull e da McLaren colidiram.

Verstappen e Norris lutavam pela liderança quando bateram rodas nas últimas voltas, causando furos nos pneus de ambos os carros, forçando a saída do britânico da corrida devido a danos adicionais.

Depois de oferecerem à mídia suas opiniões pós-corrida, a dupla conversou no dia seguinte, quando as coisas ‘esfriaram’, com Verstappen – que terminou em quinto lugar com uma penalidade de 10 segundos – agora compartilhando mais detalhes sobre o que discutiram.

“Para mim, a única coisa que me importa é, claro, manter meu relacionamento com Lando, porque somos grandes amigos”, disse Verstappen, após os comentários do próprio Norris em Silverstone.

“Depois da corrida eu disse que tínhamos que deixar as coisas esfriarem, porque as emoções estão à flor da pele. Conversamos imediatamente na segunda-feira e acho que chegamos à conclusão de que realmente gostamos da nossa batalha. Estávamos os dois, é claro… Olhamos para o incidente e foi um pequeno toque tão bobo que teve, claro, grandes consequências para nós dois e, naturalmente, um pouco mais para o Lando com a forma como o furo no pneu evoluiu”, disse o piloto holandês.

“Mas gostamos de correr forte. Fazemos isso há muitos anos, não só na F-1, mas também nas corridas online, quando nos divertimos muito juntos. Essas coisas têm que continuar, porque é isso que gostamos de fazer e acho que é ótimo para a F-1 também”, afirmou o tricampeão.

Instigado sobre o quanto discutiu com Norris e como os dois agora relembram o confronto, Verstappen continuou: “Concordamos com 99% de tudo, então acho que já é muito. Naturalmente, eu sempre disse ao Lando, quando você faz movimentos por dentro, por fora, pode confiar em mim que não estou lá para tentar tirar você do caminho, e vice-versa, porque conversamos sobre isso também.”

Verstappen continuou. “Sempre há uma reação humana quando alguém mergulha por dentro ou por fora e você tem uma certa reação a isso, mas senti que tudo o que fiz não foi nada exagerado. Assim como você projeta um carro, você tenta ir além das regras, talvez você encontre algumas áreas cinzentas aqui e ali como um carro, e é a mesma forma como você corre, caso contrário você nunca será um piloto de ponta e você de qualquer maneira, nunca terá sucesso na vida.”

Verstappen foi então questionado se é possível manter amizade com outro piloto na luta por títulos: “Depende um pouco da sua personalidade. Eu conheço o Lando… Ele é um cara legal, é uma pessoa muito legal que adora a F-1”, acrescentou o holandês. “É claro que ele adora correr, é muito apaixonado por isso. Você também tem que perceber que ele está lutando pela segunda vitória, eu estou lutando pela 62ª. Acho que naturalmente suas emoções são um pouco diferentes. Eu sei disso por mim mesmo, quando estava lutando por essas primeiras vitórias na F-1, mas tudo bem.”

Quanto à perspectiva de outra batalha com Norris em Silverstone neste fim de semana, Verstappen concluiu: “Ainda espero que seja muito disputado. No ano passado aqui a McLaren estava voando, então eles serão rápidos novamente.”