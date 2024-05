Verstappen (Red Bull) vence sprint e conquista pole do GP de Miami

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/05/2024 - 19:19 Para compartilhar:

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull), líder do Mundial de Fórmula 1, teve mais um desempenho implacável neste sábado (4) ao vencer a corrida sprint do Grande Prêmio de Miami, nos Estados Unidos, e conquistar a pole position para a corrida de domingo.

O tricampeão mundial obteve até agora as seis pole positions em disputa no início desta temporada.

Das cinco corridas já realizadas, do total de 24 do calendário, ‘Mad Max’ só não venceu em março na Austrália, onde teve de abandonar devido a um problema mecânico e deixou a vitória nas mãos do espanhol Carlos Sainz (Ferrari).

No domingo, o astro da Red Bull lutará pelo terceiro título consecutivo no Autódromo Internacional de Miami, onde celebridades do esporte como Zinedine Zidane e o astro da NFL Patrick Mahomes já começaram a se reunir neste sábado.

O monegasco Charles Leclerc, cuja melhor volta foi 0,141 segundos atrás de Verstappen, e o outro piloto da Ferrari, Carlos Sainz, concluíram a classificação em segundo e terceiro lugar.

O mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, companheiro de equipe de Verstappen na Red Bull e segundo na classificação do Mundial de Pilotos, largará da quarta posição, à frente das duas McLarens, de Lando Norris e Oscar Piastri.

O espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), que viveu uma corrida sprint turbulenta, superou por pouco a primeira parte da classificação, mas foi eliminado na segunda, e largará da décima quinta posição.

Embora tenha vencido os últimos dois anos em Miami, esta é a primeira pole de Verstappen na cidade da Flórida, após a qual ele reconheceu que ainda está tendo dificuldades para se adaptar ao circuito e às condições.

“Todo ano que viemos aqui, acho extremamente difícil ser consistente com a sensação do carro e dos pneus numa volta”, admitiu.

“Não é a volta mais divertida da minha carreira por estar escorregadia. Não se tem muita confiança na volta, mas estamos na pole e, claro, isso é o mais importante”, destacou.

Embora também tenha lutado para administrar seus pneus, com o superaquecimento como primeiro problema, Leclerc se mostrou animado para encontrar alguma lacuna no domínio de Verstappen.

“A corrida é longa. Mostramos um bom ritmo esta manhã (na corrida sprint) e espero que possamos colocar Max sob um pouco mais de pressão”, disse ele.

– Alonso critica Hamilton –

Sob o forte calor que castigava o circuito, instalado no entorno do Hard Rock Stadium, o dia começou com a vitória na corrida sprint de Verstappen, que também havia largado em primeiro.

O holandês resistiu ao forte começo de Leclerc e depois ficou longe dos numerosos incidentes da corrida até somar oito pontos ao seu total para a temporada.

“De maneira constante conseguimos aumentar um pouco a diferença, mas não foi completamente perfeito, por isso ainda temos um pouco de trabalho a fazer”, acrescentou Verstappen, que já havia vencido a primeira sprint do ano em Xangai (China).

Atrás de ‘Mad Max’ a corrida teve muita ação e vários incidentes. Na primeira curva ocorreu uma colisão múltipla em que se envolveram Lewis Hamilton (Mercedes), Lando Norris (McLaren) e Lance Stroll (Aston Martin), o que levou ao abandono dos dois últimos.

O espanhol Fernando Alonso, também atingido, atacou duramente a manobra de Hamilton, que não foi sancionada pelos juízes.

“Acho que eles não vão decidir nada porque (Hamilton) não é espanhol”, disse Alonso ao sair do carro.

“Acho que ele arruinou a carreira de alguns, principalmente do Norris, que tem um carro muito rápido e parou naquele incidente”, lamentou o bicampeão mundial.

Outra disputa dura depois, entre Hamilton, heptacampeão mundial, e Kevin Magnussen (Haas) rendeu penalidade a ambos.

