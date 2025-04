Verstappen (Red Bull) supera McLarens e vence GP do Japão; Bortoleto é 19º

O piloto holandês Max Verstappen, tetracampeão mundial, conquistou neste domingo (6) sua primeira vitória da temporada 2025 da Fórmula 1 ao vencer o Grande Prêmio do Japão.

Verstappen, da Red Bull, que largou da pole position, superou as duas McLarens, do britânico Lando Norris e do australiano Oscar Piastri, aos quais superou em 1,4 e 2,1 segundos, respectivamente.

“Você pilotou perfeitamente, ótimo trabalho”, comemorou o chefe da Red Bull, Christian Horner, parabenizando seu piloto pelo rádio.

“É maravilhoso! Mostramos que nunca desistimos. É fantástico. Nosso fim de semana foi incrível”, respondeu Verstappen.

‘Mad Max’, que venceu pela quarta vez consecutiva em Suzuka, alcançou a 64ª vitória da carreira e a primeira da temporada.

Na classificação geral do Mundial de Pilotos, Verstappen é agora o segundo colocado, um ponto atrás de Norris, e Piastri ocupa o terceiro lugar, a 13 pontos do companheiro de equipe.

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) terminou em quarto lugar, à frente das duas Mercedes, do britânico George Russell e do italiano Andrea Kimi Antonelli, enquanto seu companheiro de equipe britânico, Lewis Hamilton, ficou na sétima posição.

O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber), que havia largado em 17º no grid, encerrou a prova em 19º.

