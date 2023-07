Verstappen (Red Bull) conquista pole position do GP da Inglaterra de F1; McLaren surpreende

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/07/2023 - 16:05 Compartilhe

O líder do Mundial de Fórmula 1, o holandês Max Verstappen (Red Bull), conquistou sua sétima pole position, de dez possíveis, nesta temporada e a quinta consecutiva marcando o melhor tempo no treino classificatório do Grande Prêmio da Inglaterra neste sábado (8) no circuito de Silverstone.

Em um treino classificatório marcado pelas mudanças nas condições da pista, que começou molhada pela chuva e foi secando ao longo da tarde, Verstappen estragou a festa de milhares de torcedores britânicos, que sonhavam com a pole position para um dos ídolos locais, Lando Norris.

A bordo de uma McLaren, o jovem britânico foi o primeiro a dar uma volta na lendária Silverstone em menos de um minuto e 27 segundos (1m26s961), antes de Verstappen lhe arrebatar o tempo mais rápido por apenas dois décimos (1m26s720).

“Foi uma classificação um pouco louca e bastante agitada”, disse Verstappen, de 25 anos. “A pista estava muito escorregadia em alguns trechos, mas fizemos nossas voltas e no Q3 fiquei surpreso ao ver as duas McLarens lá”, acrescentou.

“É ótimo para a McLaren estar lá e, da nossa parte, estou muito feliz com a pole position”, insistiu o holandês, que reconheceu que “não precisamos dar 100% porque o carro é muito rápido”.

É a primeira vez desde 2008 que a McLaren consegue colocar um de seus pilotos na primeira fila do grid em seu Grande Prêmio em casa, em Silverstone.

“Foi quase. Fui o mais rápido no Q1, quase o primeiro no Q2 e por alguns décimos não fui o mais rápido no Q3. Foi uma coisa de louco! Minha última volta foi muito boa”, disse Norris.

O outro piloto da McLaren, o australiano Oscar Piastri, e o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) largarão da segunda fila do grid.

“Segundo e terceiro é um resultado fantástico para a equipe, mas sempre tem Max lá para estragar tudo”, brincou o britânico.

– Pérez decepciona –

O outro piloto da ‘Scuderia’, o espanhol Carlos Sainz, largará do quinto lugar do grid, à frente das Mercedes dos dois britânicos George Russell e do ídolo local Lewis Hamilton.

O tailandês Alex Albon, muito veloz desde o início do fim de semana ao volante de sua Williams, o veterano espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) e o francês Pierre Gasly (Alpine) completaram o Top 10.

O mexicano Sergio Pérez, vice-líder do Mundial de Pilotos com sua Red Bull, voltou a decepcionar ao não conseguir evitar a eliminação no Q1 e vai largar da 16ª posição, o que o obriga a reagir para somar pontos na corrida.

A sessão de classificação começou neste sábado com a pista molhada, mas foi secando ao longo da tarde.

As McLaren se adaptaram muito bem às condições do circuito e Norris esteve muito perto de surpreender e conquistar a pole position, para deleite de dezenas de milhares de torcedores britânicos, mas Verstappen conseguiu o melhor tempo no final.

O holandês buscará no domingo a sexta vitória consecutiva (e a oitava em dez corridas) o que poderá consolidar ainda mais sua liderança do Mundial, em que já tem 81 pontos a mais que o segundo, seu companheiro de equipe Pérez.

— Grid de largada do Grande Prêmio da Inglaterra de F1 de 2023:





1ª fila:

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

2ª fila:

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

3ª fila:

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari)

George Russell (GBR/Mercedes)

4ª fila:

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)





5ª fila:

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

6ª fila:

Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

7ª fila:

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes)

8ª fila:

Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull)

9ª fila:

Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo-Ferrari)

Nyck de Vries (HOL/AlphaTauri-Red Bull)

10ª ligne:

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)

Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Ferrari)

./bds/nb/cyj/hpa/mcd/psr/aam

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias