Verstappen (Red Bull) conquista pole position do GP da Inglaterra de F1

O líder do Mundial de Fórmula 1, o holandês Max Verstappen (Red Bull), conquistou sua sétima pole position, de dez possíveis, nesta temporada e a quinta consecutiva marcando o melhor tempo no treino classificatório do Grande Prêmio da Inglaterra neste sábado (8) no circuito de Silverstone.

“Foi uma classificação um pouco louca e bastante agitada”, disse Verstappen sobre a sessão que teve condições variáveis com a pista molhada e seca. “Mas mantivemos nossos planos e estou muito feliz por ter conseguido a pole.”

Atrás do bicampeão do mundo, que venceu as últimas cinco corridas disputadas, vão largar dois pilotos da McLaren, do britânico Lando Norris e o australiano Oscar Piastri, enquanto o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) completará a segunda fila no GP de domingo.

O outro piloto da ‘Scuderia’, o espanhol Carlos Sainz, largará do quinto lugar do grid, à frente das Mercedes dos dois britânicos George Russell e do ídolo local Lewis Hamilton.

O tailandês Alex Albon, muito veloz desde o início do fim de semana ao volante de sua Williams, o veterano espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) e o francês Pierre Gasly (Alpine) completaram o Top 10.

O mexicano Sergio Pérez, vice-líder do Mundial de Pilotos com sua Red Bull, voltou a decepcionar ao não conseguir evitar a eliminação no Q1 e vai largar da 16ª posição, o que o obriga a reagir para somar pontos na corrida.

A sessão de classificação começou neste sábado com a pista molhada, mas foi secando ao longo da tarde.

As McLaren se adaptaram muito bem às condições do circuito e Norris esteve muito perto de surpreender e conquistar a pole position, para deleite de dezenas de milhares de torcedores britânicos, mas Verstappen conseguiu o melhor tempo no final.

O holandês buscará no domingo a sexta vitória consecutiva (e a oitava em dez corridas) o que poderá consolidar ainda mais sua liderança do Mundial, em que já tem 81 pontos a mais que o segundo, seu companheiro de equipe Pérez.

— Grid de largada do Grande Prêmio da Inglaterra de F1 de 2023:

1ª fila:

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

2ª fila:

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

3ª fila:





Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari)

George Russell (GBR/Mercedes)

4ª fila:

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)

5ª fila:

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

6ª fila:

Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

7ª fila:





Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes)

8ª fila:

Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Ferrari)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

9ª fila:

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull)

Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo-Ferrari)

10ª fila:

Nyck de Vries (HOL/AlphaTauri-Red Bull)

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)

