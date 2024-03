Verstappen (Red Bull) conquista pole position do GP da Austrália

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/03/2024 - 12:21 Para compartilhar:

O tricampeão mundial de Fórmula 1, o holandês Max Verstappen conquistou neste sábado (23) sua terceira pole position seguida da temporada no Grande Prêmio da Austrália e vai largar da primeira posição no domingo.

Diante de mais de 130 mil pessoas nas arquibancadas do circuito (um recorde para o GP em Melbourne), Verstappen conquistou a 35ª pole de sua carreira ao superar com sua Red Bull o espanhol Carlos Sainz, que voltou a pilotar sua Ferrari em Albert Park cerca de duas semanas após passar por uma cirurgia de apendicite.

Max Verstappen vai lutar para repetir o desempenho do ano passado, quando venceu o GP em Melbourne, depois de largar da pole.

“Foi um pouco inesperado hoje, mas estou muito feliz. As duas voltas foram muito boas”, disse o holandês que se conseguir triunfar no domingo igualará seu recorde de vitórias consecutivas. Em 2023, ‘Mad Max’ venceu 10 corridas seguidas, superando a marca anterior estabelecida pelo alemão Sebastian Vettel, com 9 em 2013.

– “Eu não teria acreditado” –

“Tem sido um fim de semana um pouco difícil até agora. A Ferrari parece muito rápida nas corridas longas, então amanhã será um dia emocionante”, acrescentou Verstappen.

Apesar do ótimo desempenho das Ferraris, o segundo lugar de Sainz foi uma surpresa, já que o piloto madrilenho foi submetido há apenas duas semanas à operação de apendicite que o impediu de correr em Jidá.

O espanhol admitiu ter passado por semanas “difíceis” e “muitos dias na cama esperando para ver se conseguiria competir”.

“Se tivessem me dito há alguns dias que eu iria lutar pela pole, eu não teria acreditado”, disse o espanhol.

“Não me sinto 100%, é impossível depois de passar tantos dias na cama”, admitiu Sainz, único piloto a quebrar o domínio da Red Bull em 2023 com sua vitória em Cingapura.

– Pérez sancionado –

A segunda fila da corrida de domingo será ocupada pelo mexicano Sergio Pérez, também da Red Bull, e pelo britânico Lando Norris, da McLaren.

Na terceira fila estarão o monegasco Charles Leclerc, com sua Ferrari, e Oscar Piastri, da McLaren.

Sainz superou a outra Red Bull, a do mexicano Sergio Pérez, que conseguiu o terceiro melhor tempo, embora depois tenha sido penalizado perdendo três posições no grid por ter “atrapalhado inutilmente” o alemão Nico Hülkenberg (Haas) na pista.

Perez ficou atrás de Verstappen nas duas primeiras corridas e disse que espera igualar ou melhorar seu desempenho neste domingo.

“Foi uma classificação muito complicada para os pneus e tive de tirar o máximo partido deles”, disse o mexicano. “Enquanto tivermos boa fé, seremos capazes de seguir em frente”, acrescentou.

Mas o mexicano, após a sanção, precisará de um impulso especial para conseguir superar Verstappen, que venceu as duas primeiras corridas da temporada no Bahrein e na Arábia Saudita e que largou da pole nas duas provas.





– Aston Martin atrás da McLaren –

Portanto, a segunda fila do grid será composta pelo britânico Lando Norris (McLaren) e pela segunda Ferrari, a do monegasco Charles Leclerc, que depois de ter se mostrado muito rápido nos treinos livres de sexta-feira, não teve um “bom pressentimento” neste sábado ao volante de sua SF-24.

George Russell, da Mercedes, ficou em sétimo lugar, à frente de Yuki Tsunoda, da RB, e da dupla da Aston Martin, Lance Stroll e Fernando Alonso.

Enquanto isso, Lewis Hamilton, da Mercedes, heptacampeão mundial, ficou de fora do Q3 e largará na 11ª posição.

Apenas 19 dos 20 pilotos do mundial participaram da classificação, já que o americano Logan Sargean não participou depois que seu companheiro de equipe na Williams, Alexander Albon, sofreu um acidente na sexta-feira e destruiu seu carro.

Mais rápido que seu companheiro de equipe e sem peças de reposição, a escuderia decidiu que Albon seria quem correria o GP com uma única Williams no grid.

— Grid de largada do GP da Austrália de Fórmula 1:

1ª fila:

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari)

2ª fila:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)





Charles Leclerc (MON/Ferrari)

3ª fila:

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull)*

4ª fila:

George Russell (GBR/Mercedes)

Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull)

5ª fila:

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

6ª fila:

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

7ª fila:

Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari)

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)

8ª fila:

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari)

9ª fila:

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls-Red Bull)

10ª fila:

Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari)

* penalizado com a perda de três posições por atrapalhar Nico Hulkenberg na classificação

Obs: Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes) foi retirado

afp

