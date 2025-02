Verstappen prevê “renascimento” de Hamilton na Ferrari

Max Verstappen, atual tetracampeão da F1, previu nesta terça-feira (18) um renascimento de Lewis Hamilton na primeira temporada do britânico na Ferrari.

“Vai lhe proporcionar uma paisagem diferente, uma nova motivação”, disse Verstappen. “E quando você está em uma equipe há muito tempo, quando você ganhou muito e depois passou por temporadas difíceis, talvez sua motivação seja diferente. Agora, é como um renascimento”.

“Todos nós sabemos o quão bom Lewis é e quão bom Charles [Leclerc] é. A Ferrari tem dois grandes pilotos. Será emocionante para o esporte, mas [o sucesso de Hamilton] também dependerá do quão bom o carro for”.

Hamilton encerrou uma seca de vitórias de mais de dois anos em julho passado, durante o Grande Prêmio da Inglaterra. Depois de doze anos e seis dos sete títulos mundiais conquistados na Mercedes, em 2025 ele defenderá o vermelho da mítica ‘Scuderia’ ao lado do monegasco Charles Leclerc.

Mais tarde, o próprio britânico pareceu concordar com Verstappen, declarando que se sentiu “revitalizado” e “cheio de vida” após assinar com a equipe do ‘Cavallino Rampante’ (‘Cavalo Empinado’).

“A palavra que penso é ‘revitalizado’ porque me sinto cheio de vida e com muita energia porque tudo é novo e estou focado apenas no que está por vir”, afirmou Hamilton em uma breve entrevista à mídia.

“Estou muito orgulhoso de fazer parte desta equipe, tudo é novo e emocionante para mim”, acrescentou ele em sua primeira aparição pública com a cor vermelha da Ferrari.

