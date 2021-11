Verstappen pode sofrer punição no GP do Catar após convocação de comissários

(Reuters) – O líder do campeonato de Fórmula 1, Max Verstappen, pode enfrentar uma penalidade no grid, após ser convocado por comissários por não ter, supostamente, desacelerado assim que as bandeiras de alerta foram levantadas durante sua última volta de qualificação no Grande Prêmio do Catar, neste sábado.

O holandês de 24 anos se classificou em segundo lugar, com a Mercedes do rival Lewis Hamilton na pole position.

De acordo com um comunicado emitido pelos comissários, Verstappen e um representante da equipe devem se apresentar às 13h no domingo, no horário local. A corrida noturna iluminada deve começar às 17h no horário local do Catar.

(Por Alan Baldwin)

