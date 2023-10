Verstappen mostra confiança para GP de Austin, neste domingo: ‘Espero me divertir um pouco’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/10/2023 - 22:01 Para compartilhar:

Max Verstappen estacionou a sua Red Bull aos sorrisos em Austin, nos Estados Unidos. E nem poderia ser diferente: o piloto holandês venceu neste sábado sua terceira corrida sprint na temporada, a sexta na carreira, e ampliou ainda mais a sua vantagem no título da Fórmula 1 – ele garantiu com antecedência o Mundial de Pilotos.

Se na corrida curta Verstappen controlou a vitória na ponta dos dedos, liderando o grid do início ao fim, no Grande Prêmio dos Estados Unidos, marcado para este domingo, às 16 horas (horário de Brasília), o desafio do holandês é muito maior: Max largará em sexto, após receber uma punição no classificação.

“O ritmo do carro estava muito bom hoje, e vou precisar dele amanhã. Largar em sexto é um pouco diferente de hoje. Espero que possamos nos divertir um pouco amanhã, e é claro que quero vencer”, disse o piloto da Red Bull, deixando claro o desejo de conquistar mais um GP este ano. Em 2023, o holandês já levantou 14 troféus de Grandes Prêmio.

“Mas com o ritmo que tivemos hoje (sábado), espero que com mais combustível no carro amanhã (domingo) seja ainda melhor. Descobriremos amanhã, mas com certeza este foi um dia muito positivo para nós e esperamos mostrar algo semelhante na corrida.”

Apesar do título antecipado de Verstappen, a Red Bull segue trabalhando para somar pontos, principalmente com Sergio Pérez. O mexicano, vice-líder de Pilotos, viu a diferença para Lewis Hamilton da Mercedes cair neste sábado após a corrida sprint. O inglês subiu no pódio junto com Charles Leclerc e somou pontos importantes na disputa.

