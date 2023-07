Verstappen minimiza atrito e Pérez explica embate na corrida sprint do GP da Áustria

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/07/2023 - 15:04 Compartilhe

A emoção da corrida sprint do GP da Áustria de Fórmula 1 ficou por conta da disputa entre Max Verstappen e Sergio Pérez logo na primeira volta. O mexicano tentou a ultrapassagem sobre o companheiro de Red Bull e o jogou para a grama. Na terceira curva, o líder do campeonato retomou a posição e devolveu a espremida para Pérez. Após a bandeirada, eles tiveram uma longa conversa, flagrada pelas câmeras, mas minimizaram o atrito.

“Foi um momento um pouco complicado na curva 1. Claro que quando você é forçado a pisar na grama fica muito escorregadio, mas conseguimos manter o carro sob controle e a partir daí em diante, acabamos fazendo nossa corrida”, disse Verstappen, que venceu a sua primeira corrida sprint na temporada.

O primeiro sprint do ano aconteceu no Azerbaijão e teve justamente Pérez como vencedor. O mexicano, que encerrou uma sequência de resultados ruins, também não criou polêmica sobre o atrito com Verstappen.

“Acho que Max estava com raiva por eu ter entrado na curva 2, mas não o vi lá. Acabei de fazer uma curva 1 muito ruim, então tentei proteger, mas, assim que percebi que ele estava lá, abri a porta e dei o lugar de volta. Está tudo bem, só conversamos sobre isso, porque tem visibilidade… Embora estivéssemos nas primeiras posições, estava muito ruim”, afirmou o mexicano.

Após o embate com Verstappen, Pérez chegou a perder posição para Nico Hülkenberg, e foi recuperar o segundo lugar apenas na 12ª volta. Com carro superior aos demais, não teve dificuldade para terminar em segundo lugar e confirmar mais seis pontos no campeonato.

“Acho que, quando peguei Nico, tudo se resumia a controlar o pneu para garantir que chegássemos ao fim, porque, caso contrário, teria sido muito fácil perder, especialmente com as pessoas lutando contra os slicks. Uma vez que passei por Nico, foi apenas trazer o carro para casa”, disse.

A corrida na Áustria acontecerá neste domingo, às 10 horas, pelo horário de Brasília. Verstappen largará na pole position, enquanto Pérez sairá apenas da 15ª posição.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias