Verstappen marca melhor tempo nos treinos livres do GP da França

O piloto holandês Max Verstappen, da equipe Red Bull, fez o melhor tempo da segunda sessão de treinos livres do Grande Prêmio da França, sétima etapa do Mundial de Fórmula 1, nesta sexta-feira, no circuito Paul-Ricard (5.842 km), em Castellet.

Verstappen, líder do campeonato, ficou à frente dos carros da Mercedes do finlandês Valtteri Bottas e do britânico Lewis Hamilton por 8 e 253 milésimos, respectivamente.

Depois de duas corridas muito difíceis em Mônaco e Azerbaijão, o bom desempenho parece estar de volta à Mercedes, que está 26 pontos atrás da Red Bull no Mundial de Construtores.

O espanhol Fernando Alonso (Alpine), o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), o francês Esteban Ocon (Alpin), seu compatriota Pierre Gasly (AlphaTauri), o também espanhol Carlos Sainz Jr (Ferrari), o finlandês Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) e Lando Norris (McLaren), da Grã-Bretanha, completaram os dez melhores tempos.

A terceira sessão de treinos está agendada para sábado às 07h00 (de Brasília) e a classificação para o grid de largada será às 10h00.

– Segunda sessão de treinos livres:

Max Verstappen (HOL/Red Bull-Honda) 1:32.872 (21 voltas)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:32.880 (27)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:33.125 (23)

Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) 1:33.340 (25)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:33.550 (23)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:33.685 (23)

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) 1:33.696 (25)

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:33.698 (24)

Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo-Ferrari) 1:33.786 (26)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:33.822 (24)

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo-Ferrari) 1:33.831 (23)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda) 1:33.921 (24)

Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri-Honda) 1:33.955 (25)

Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) 1:34.079 (24)

Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin-Mercedes) 1:34.447 (25)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:34.632 (24)

George Russell (GBR/Williams-Mercedes) 1:35.266 (25)

Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 1:35.331 (25)

Mick Schumacher (ALE/Haas-Ferrari) 1:35.512 (24)

Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari) 1:35.551 (23)

