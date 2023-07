Verstappen lidera e Williams surpreende em treino sem Lerclerc no GP da Inglaterra de F-1

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/07/2023 - 13:39 Compartilhe

O segundo treino livre do GP da Inglaterra de Fórmula 1 contou novamente com o domínio de Max Verstappen, no tradicional Circuito de Silverstone, nesta sexta-feira. A atividade teve a surpreendente Williams, que já havia se destacado na primeira sessão do dia, e a ausência de Charles Leclerc, da Ferrari.

O holandês da Red Bull melhorou seu desempenho em meio segundo em relação ao primeiro treino: 1min28s078. Mas desta vez não foi acompanhado pelo companheiro de equipe. O mexicano Sergio Pérez foi o quarto mais veloz, atrás do espanhol Carlos Sainz Jr., da Ferrari, e do tailandês Alexander Albon, da Williams.

Albon foi o grande nome do dia em Silverstone. O piloto da Tailândia já havia sido o terceiro mais rápido na primeira sessão do dia. E repetiu a performance no segundo treino, confirmando o bom acerto da Williams no GP inglês até agora. O americano Logan Sargeant, companheiro de Albon na equipe, também foi bem. Anotou o quinto tempo, desbancando os carros da Mercedes, Aston Martin e McLaren.

Sainz Jr. foi o único piloto da Ferrari na pista na segunda sessão. Leclerc não completou uma volta sequer no traçado em razão de um problema elétrico em seu carro. Num momento de testes de atualização em praticamente todas as equipes, o piloto de Mônaco sofreu prejuízo considerável por perder o segundo treino do fim de semana.

Mais uma vez, a Mercedes enfrentou dificuldades na pista. Os locais Lewis Hamilton e George Russell não puderam empolgar a torcida. Russell foi o 12º mais veloz, enquanto o heptacampeão mundial anotou o 15º tempo.

Os pilotos voltam para a pista às 7h30 deste sábado, pelo horário de Brasília, para o terceiro treino livre. A classificação está marcada para as 11h, mesmo horário da corrida, no domingo.

Confira o resultado do 2º treino livre do GP da Inglaterra de F-1:

1º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min28s078

2º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min28s100

3º – Alexander Albon (TAI/Williams), 1min28s296

4º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min28s342

5º – Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min28s766

6º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min28s866

7º – Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min28s880

8º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min28s889

9º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min28s926

10º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min29s134





11º – Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), 1min29s225

12º – George Russell (ING/Mercedes), 1min29s238

13º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min29s242

14º – Lando Norris (ING/McLaren), 1min29s260

15º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min29s283

16º – Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), 1min29s378

17º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min29s439

18º – Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), 1min29s483

19º – Nyck de Vries (HOL/AlphaTauri), 1min29s571

