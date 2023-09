Verstappen lidera e Felipe Drugovich é o 18º no 1º treino livre do GP da Itália de F-1

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/09/2023 - 9:53 Compartilhe

Em busca de novo recorde na Fórmula 1, Max Verstappen começou bem o fim de semana do GP da Itália. O piloto holandês foi o mais veloz do primeiro treino livre, sem dar chances para os rivais da Ferrari, que correm em casa no tradicional Circuito de Monza. O brasileiro Felipe Drugovich anotou o 18º tempo da sessão.

Piloto reserva e de testes da equipe Aston Martin, Drugovich participou do seu primeiro treino oficial na temporada. Antes, estivera nos testes da pré-temporada, em fevereiro. Como aconteceu no início do ano, ele substituiu o canadense Lance Stroll nesta primeira sessão em Monza.

Na melhor de suas 23 voltas no traçado, o brasileiro anotou 1min24s140, um segundo mais lento que o espanhol Fernando Alonso, principal piloto da Aston Martin. O bicampeão mundial também completou 23 giros na pista e, em sua melhor volta, registrou o tempo de 1min23s214.

Na dianteira, Verstappen anotou o melhor tempo da sessão, com 1min22s657. O piloto da Red Bull busca neste fim de semana mais um recorde para o seu currículo. Se vencer, se tornará o primeiro piloto da história da F-1 a faturar dez corridas consecutivas, superando marca do alemão Sebastian Vettel.

Aniversariante do dia, o espanhol Carlos Sainz Jr. foi que mais se aproximou do holandês. O piloto de 29 anos marcou 1min22s703 e foi seguido de perto pelo mexicano Sergio Pérez, o outro piloto da Red Bull, com 1min22s834. Sem empolgar, o monegasco Charles Leclerc obteve o quarto tempo, com 1min22s966.

Algumas equipes, como a Ferrari, até já começaram a testar componentes para o carro de 2024. Outras enfrentaram dificuldades ao longo da sessão, caso da Alfa Romeo. Tanto o finlandês Valtteri Bottas quanto Guanyu Zhou reclamaram de problemas na traseira do carro.

Os pilotos voltam à pista italiana às 12 horas desta sexta-feira para o segundo treino livre. No sábado, o terceiro será às 7h30. A sessão classificatória está marcada para as 11 horas. No domingo, a largada do GP da Itália será às 10 horas.

Confira o resultado do primeiro treino livre do GP da Itália:

1º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min22s657

2º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min22s703

3º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min22s834

4º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min22s966

5º – George Russell (ING/Mercedes), 1min23s189

6º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min23s214

7º – Lando Norris (ING/McLaren), 1min23s241

8º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min23s269

9º – Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), 1min23s271





10º – Alexander Albon (TAI/Williams), 1min23s444

11º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min23s446

12º – Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min23s661

13º – Liam Lawson (NZL/AlphaTauri), 1min23s833

14º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min23s931

15º – Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), 1min23s952

16º – Nico Hülkenberg (FIN/Haas), 1min24s067

17º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min24s090

18º – Felipe Drugovich (BRA/Aston Martin), 1min24s140

19º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min24s217

20º – Guanyu Zhou (CHN/Alfa Romeo), 1min24s232

