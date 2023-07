Verstappen largará na pole na corrida sprint do GP da Áustria

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/07/2023 - 9:43 Compartilhe

Depois de marcar a pole position para o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 que será disputado no domingo, o holandês Max Verstappen (Red Bull) também vai largar em primeiro na corrida sprint, neste sábado.

No circuito Red Bull Ring, o líder do Mundial de pilotos e atual bicampeão sairá à frente de seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez.

O britânico Lando Norris (McLaren) e o alemão Niko Hülkenberg (Haas) formam a segunda fila, seguidos pelas Ferrari do espanhol Carlos Sains e do monegasco Charles Leclerc.

Esta é a segunda vez na temporada, desde o GP do Azerbaijão, no final de abril, que uma corrida sprint é disputada no sábado – haverá seis no total.

O treino classificatório realizado na sexta-feira definiu o grid de largada para o domingo, com Verstappen na pole, enquanto uma classificação curta foi disputada neste sábado, na qual o holandês também marcou o melhor tempo.

A corrida sprint dará oito pontos no Mundial de F1 ao primeiro colocado, com pontuação decrescente até a oitava posição.

Grid de largada da corrida sprint do GP da Áustria:

– 1ª fila:

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

– 2ª fila:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari)

– 3ª fila:

Carlos Sainz (ESP/Ferrari)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

– 4ª fila:





Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

– 5ª fila:

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)

– 6ª fila:

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

– 7ª fila:

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull)

Nyck de Vries (HOL/AlphaTauri-Red Bull)

– 8ª fila:





George Russell (GBR/Mercedes)

Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo-Ferrari )

– 9ª fila:

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

– 10ª fila:

Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Ferrari)

Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes)

