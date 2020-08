Verstappen interrompe domínio da Mercedes e vence GP dos 70 anos da F1

O piloto holandês Max Verstappen, da Red Bull, venceu o Grande Prêmio do 70º aniversário da Fórmula 1 neste domingo em Silverstone, Reino Unido, à frente de Lewis Hamilton, da Mercedes, graças a uma melhor estratégia de gerenciamento de pneus.

Esta é a primeira vez desde o início da temporada de 2020 que a Mercedes é derrotada, embora Hamilton tenha mantido a liderança do campeonato à frente de Verstappen e do companheiro de equipe, o finlandês Valtteri Bottas, que terminou em terceiro lugar neste domingo.

“Não esperava”, disse o holandês de 22 anos, que conquistou a nona vitória de sua carreira na F1. Verstappen terminou a corrida com mais de 11 segundos à frente de Hamilton.

O inglês, por sua vez, explicou que o desgaste de seus próprios pneus o surpreendeu e que ele não sabe a causa.

Na semana passada, Hamilton venceu o Grande Prêmio da Inglaterra nesta mesma pista em Silverstone sobre três rodas, depois de perfurar um dos pneus na última volta.

O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, terminou em 4º lugar, realizando apenas um pit stop para a troca de pneus, enquanto os três primeiros colocados fizeram dois.

Disputada em clima quente e com bastante vento, a corrida foi aliás marcada pelos pit stops.

Bottas, que largou na pole position, assumiu a liderança nas primeiras voltas, mas teve que cedê-la para Verstappen, parando antes dele para trocar os pneus.

– Vitória dos pneus duros –

Foi a partir desse momento que Hamilton entrou na disputa com o jovem holandês pela vitória, mas sem sucesso devido ao maior desgaste dos pneus.

A Mercedes optou desde o início por pneus mais macios que deveriam, em princípio, permitir uma melhor aderência, mas corriam o risco de se desgastarem mais rapidamente. Já a Red Bull optou por correr com pneus mais duros, em princípio mais lentos, mas que, graças à sua maior resistência, permitiram que Verstappen fizesse uma curva mais rápida do que a Mercedes durante toda a corrida.

“Administramos os pneus desde o início” da corrida, disse Valtteri Bottas, mas isso não os impediu de se desgastarem.

“No início da corrida busquei manter o contato com Valtteri e depois tentei segurar os pneus, mas não havia nada que pudesse ser feito” para evitar a formação de bolhas e reduzir o seu desempenho, indicou Lewis Hamilton.

Bottas se mostrou decepcionado após a prova: “É muito frustrante para mim largar da pole e terminar em terceiro. “Não é o ideal e penso que como equipe dormimos em alguns pontos da corrida. A minha estratégia esteve longe de ser ideal”.

Em sinal de descontração, Verstappen se permitiu nas últimas voltas da corrida brincar com seu engenheiro, lembrando-o de beber e lavar as mãos.

Assim como todos as demais provas disputadas anteriormente, este 5º Grande Prêmio da temporada foi realizado com portões fechados devido à pandemia de coronavírus.

A próxima corrida agendada é o Grande Prêmio da Espanha, que acontecerá em Barcelona (Montmeló) no próximo fim de semana, também sem a presença de espectadores.

— Classificação do GP do 70º Aniversário da Fórmula 1, quinta prova da temporada, realizada no circuito de Silverstone (5.891 km), no Reino Unido:

1. Max Verstappen (HOL/Red Bull-Honda) os 306,198 km em 1h 19:41.993

2. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) a 11.326

3. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) a 19.231

4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 29.289

5. Alexander Albon (TAI/Red Bull-Honda) a 39.146

6. Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) a 42.538

7. Nico Hülkenberg (ALE/Racing Point-Mercedes) a 55.951

8. Esteban Ocon (FRA/Renault) a 1:04.773

9. Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) a 1:05.544

10. Daniil Kvyat (RUS/AlphaTauri-Honda) a 1:09.669

11. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) a 1:10.642

12. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) a 1:13.370

13. Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault) a 1:14.070

14. Daniel Ricciardo (AUS/Renault) a 1 tour

15. Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) a 1 tour

16. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) a 1 tour

17. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) a 1 tour

18. George Russell (GBR/Williams-Mercedes) a 1 tour

19. Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) a 1 tour

Melhor volta na corrida: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:28.451 na 43ª volta (média: 239,767 km/h)

Abandono: Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari): problemas mecânicos na 10ª volta

Mundial de pilotos:

1. Lewis Hamilton (GBR) 107 pts

2. Max Verstappen (HOL) 77

3. Valtteri Bottas (FIN) 73

4. Charles Leclerc (MON) 45

5. Lando Norris (GBR) 38

6. Alexander Albon (TAI) 36

7. Lance Stroll (CAN) 28

8. Sergio Pérez (MEX) 22

9. Daniel Ricciardo (AUS) 20

10. Esteban Ocon (FRA) 16

11. Carlos Sainz Jr (ESP) 15

12. Pierre Gasly (FRA) 12

13. Sebastian Vettel (ALE) 10

14. Nico Hülkenberg (ALE) 6

15. Antonio Giovinazzi (ITA) 2

16. Daniil Kvyat (RUS) 2

17. Kevin Magnussen (DIN) 1

Mundial de construtores:

1. Mercedes 180 pts

2. Red Bull-Honda 113

3. Ferrari 55

4. McLaren-Renault 53

5. Racing Point-Mercedes 41

6. Renault 36

7. AlphaTauri-Honda 14

8. Alfa Romeo Racing-Ferrari 2

9. Haas-Ferrari 1

10. Williams-Mercedes: 0

