Verstappen garante tetra em prova vencida por Russell

SÃO PAULO, 24 NOV (ANSA) – O britânico George Russell, da Mercedes, venceu o Grande Prêmio de Las Vegas de Fórmula 1, prova que sacramentou o tetracampeonato mundial de Max Verstappen, da Red Bull.

Com o quarto título, o holandês se iguala ao francês Alain Prost e ao alemão Sebastian Vettel, atrás apenas do argentino Juan Manuel Fangio (cinco), do alemão Michael Schumacher e do britânico Lewis Hamilton, ambos com sete.

“Foi uma temporada longa, começamos de modo incrível, com muitas vitórias, mas depois tivemos um período duro”, disse Verstappen após a corrida. O holandês chegou a ser ameaçado no campeonato pelo britânico Lando Norris, da McLaren, porém mostrou mais consistência que o rival para assegurar o tetra.

“Eu jamais imaginava estar aqui como quatro vezes campeão do mundo, me sinto aliviado e também muito orgulhoso”, assegurou.

Largando na pole position, Russell segurou a pressão de Charles Leclerc (Ferrari) no início da prova e alcançou sua segunda vitória na temporada e a terceira na carreira, com Hamilton (Mercedes), que partira em 10º, e Carlos Sainz (Ferrari) completando o pódio.

Leclerc, visivelmente irritado com uma ultrapassagem do espanhol, foi o quarto, logo à frente de Verstappen e Norris.

Oscar Piastri (McLaren), Nico Hulkenberg (Haas), Yuki Tsunoda (RB) e Sergio Pérez (Red Bull) completaram a zona de pontuação.

Verstappen tem agora 403 pontos, 63 a mais que Norris – faltando 60 para serem disputados. Leclerc, com 319, ainda sonha com o vice.

O resultado em Las Vegas também esquentou a briga pelo mundial de construtores, que tem a McLaren na liderança, com 608, seguida por Ferrari (584) e Red Bull (555). A F1 volta a correr já no próximo fim de semana, no Grande Prêmio do Catar.

