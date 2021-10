Verstappen fica com a pole do GP dos EUA de F1

O holandês Max Verstappen, da equipe Red Bull, conquistou a pole position do Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1, neste sábado, ao registrar o tempo de 1m32s910 no treino classificatório, à frente do britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, por 0s2.

Esta é nona vez nesta temporada que o líder do campeonato vai largar na primeira posição.

O terceiro lugar no grid do circuito de Austin, no Texas, ficou com outro carro da Red Bull, do mexicano Sergio Pérez, que havia dominado os treinos livres deste sábado.

nip/fbx/lca

