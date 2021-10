Verstappen fica com a pole do GP dos EUA de F1

O holandês Max Verstappen, da equipe Red Bull, conquistou a pole position do Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1, neste sábado, ao registrar o tempo de 1m32s910 no treino classificatório, ficando à frente do britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, por 0s2.

Esta é nona vez nesta temporada que o líder do campeonato vai largar na primeira posição. A última pole do piloto de 23 anos foi no GP da Itália, em setembro.

O terceiro lugar no grid do circuito de Austin, no Texas, ficou com outro carro da Red Bull, do mexicano Sergio Pérez, que havia dominado os treinos livres deste sábado.

O finlandês Valtteri Bottas, companheiro de Hamilton na Mercedes, registrou o quarto melhor tempo, mas como fez uma troca a mais do que as permitidas por temporada de uma peça no motor de seu carro, foi penalizado com a perda de cinco posições na saída da corrida na pista americana.

Outros pilotos que também foram punidos a perda de posições no grid por alterações nos motores além do limite autorizado foram o espanhol Fernando Alonso (Alpine), o alemão Sebastian Vettel (Aston Martin) e o britânico George Russell (Williams).

A largada do GP dos EUA, que não foi disputado em 2020 por conta da pandemia de covid-19, é neste domingo, às 16h00 (de Brasília).

. Grid de largada do Grande Prêmio dos Estados Unidos:

1ª fila: Max Verstappen (HOL/Red Bull-Honda) Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

2ª fila: Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda) Charles Leclerc (MON/Ferrari)

3ª fila: Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes)

4ª fila: Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda)

5ª fila: Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri-Honda)

6ª fila: Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari)







7ª fila: Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes)

8ª fila: Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) Mick Schumacher (ALE/Haas-Ferrari)

9ª fila: Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari) Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin-Mercedes)

10ª fila: Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) George Russell (GBR/Williams-Mercedes)

nip/fbx/lca

