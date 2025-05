Verstappen festeja o nascimento de filha com Kelly Piquet e revela o nome do bebê

O tetracampeão mundial de Fórmula 1 Max Verstappen compartilhou as primeiras informações sobre sua “herdeira” com Kelly Piquet, filha do três vezes campeão da F1 Nelson Piquet. O holandês postou as primeiras imagens, bem como o sexo, até então desconhecido, do bebê, que se chama Lily.

“Bem-vinda ao mundo, doce Lily. Nossos corações estão mais cheios do que nunca – você é o nosso maior presente. Nós te amamos muito”, postou o piloto da Red Bull.

O holandês foi dispensado das atividades de imprensa na quinta-feira no GP de Miami de Fórmula 1 para ir acompanhar o parto da filha em Mônaco. Ele é esperado de volta aos Estados Unidos nesta sexta, onde acontecem o primeiro treino livre e o classificatório da corrida sprint da etapa na Flórida.

Essa é a segunda filha de Kelly Piquet, que já tem Penelope, fruto do relacionamento com o ex-piloto russo da Fórmula 1 Daniil Kvyat, que foi dispensado da Red Bull em 2016 para dar lugar justamente a Verstappen, que ganhou sua primeira corrida na categoria logo no primeiro GP com o time austríaco principal, em Barcelona.

No Mundial de Pilotos, ele vem travando uma disputa acirrada com os dois concorrentes da McLaren. Verstappen aparece na terceira posição na tabela de classificação com 87 pontos. O segundo colocado é Lando Norris (89). Com dez pontos a mais, Oscar Piastri lidera de forma isolada essa disputa.