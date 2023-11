Verstappen faz a pole position do GP do Brasil de F1

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/11/2023 - 16:21 Para compartilhar:

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull), já com o título de campeão mundial de 2023 garantido, vai largar na pole position do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, no domingo, após marcar o melhor tempo no treino de classificação disputado nesta sexta-feira (3), no autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Verstappen superou o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), segundo, e o canadense Lance Stroll (Aston Martin), terceiro, na sessão que foi encerrada antes do previsto devido à chuva na capital paulista.

