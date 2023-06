Verstappen faz a pole do GP do Canadá de Fórmula 1

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/06/2023 - 19:01 Compartilhe

O holandês Max Verstappen (Red Bull), atual bicampeão e líder do Mundial de Fórmula 1, fez a pole position no treino de classificação para o Grande Prêmio do Canadá, realizado sob chuva neste sábado, no circuito Gilles Villeneuve (Montreal).

O alemão Nico Hülkenberg (Haas-Ferrari) conseguiu uma surpreendente segunda posição e o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) foi o terceiro.

Verstappen, vencedor das últimas três provas da temporada, segue mostrando sua superioridade e chegou à quinta pole position em oito possíveis até aqui.

O holandês também terá uma oportunidade na corrida de domingo de ampliar sua vantagem no campeonato de pilotos sobre seu companheiro de Red Bull, o mexicano Sergio Pérez, que ficou fora do Q3 do treino de classificação e vai largar na 12ª posição.

“Acho que o carro melhorou. Tomamos as decisões corretas, então estou muito feliz por estar na pole”, comemorou Verstappen.

Beneficiado pela chuva, Hülkenberg conseguiu a segunda posição no grid.

“Foi divertido, foi bom. Obviamente isso aconteceu de forma inesperada, mas estou muito feliz e muito orgulhoso”, afirmou o piloto alemão.

Por sua vez, Alonso voltou a mostrar bom desempenho e conseguiu um resultado que lhe permitirá lutar por seu quinto pódio na temporada.

Os britânicos Lewis Hamilton e George Russell, da Mercedes, sairão da quarta e quinta posições, respectivamente.

No domingo, espera-se que o tempo em Montreal seja ensolarado e que os pilotos possam correr em pista seca. A corrida começa às 15h (horário de Brasília).

— Grid de largada do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1:

1ª fila:

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari)

2ª fila:

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)





3ª fila:

George Russell (GBR/Mercedes)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

4ª fila:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

Carlos Sainz (ESP/Ferrari)

5ª fila:

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

6ª fila:

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull)





7ª fila:

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)

8ª fila:

Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Ferrari )

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull)

9ª fila:

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

Nyck de Vries (HOL/AlphaTauri-Red Bull)

10ª fila:

Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes)

Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo-Ferrari )

