Verstappen fatura a pole do GP de Miami de F-1; Bortoleto largará em 13º

Mais novo papai da Fórmula 1, o holandês Max Verstappen brilhou no treino classificatório deste sábado, após uma performance abaixo do esperado na corrida sprint, e faturou a pole position para a prova principal GP de Miami, nos Estados Unidos. O brasileiro Gabriel Bortoleto também se destacou e obteve sua melhor posição no grid desde sua estreia: partirá no 13º posto. A corrida deste domingo tem largada marcada para as 17 horas (de Brasília).

Com o tempo de 1min26s204, novo recorde do traçado americano, o tetracampeão mundial alcançou sua 43ª pole da carreira, sendo o primeiro a registrar três somente nesta temporada. O piloto da Red Bull vive semana de fortes emoções também na vida particular. Nesta semana, nasceu seu primeiro filho, com a brasileira Kelly Piquet, filha do tricampeão Nelson Piquet.

O britânico Lando Norris largará do segundo posto, seguido pelo jovem italiano Kimi Antonelli, da Mercedes. O terceiro colocado do grid se destacou na sexta ao obter a pole da corrida sprint, em seu melhor resultado neste ano de estreia como titular da F-1.

Com o resultado, Verstappen busca superar o domínio que a McLaren vem impondo na temporada até agora. A equipe britânica venceu as duas últimas etapas, ambas com o australiano Oscar Piastri. O holandês tem apenas uma vitória no ano e agora tentará a segunda, na sexta etapa de 2025.

O treino deste sábado começou com atraso de 15 minutos, sem explicação oficial. A provável causa foi o início tardio da corrida sprint, adiada em quase meia hora por causa da chuva, no início da tarde. A definição do grid em Miami começou com pista seca após a caótica sprint, vencida pelo britânico Lando Norris, da McLaren.

Os 18 minutos do Q1, a primeira etapa do treino, foram marcados pelo domínio de Verstappen, seguido de perto pelos carros da McLaren. Bortoleto também se destacou e buscou a vaga no Q2 pela segunda vez na F-1. Chegou a anotar o quinto tempo – terminou a sessão em 11º. Seu companheiro de equipe, o alemão Nico Hülkenberg, foi eliminado no Q1 após errar na mesma curva em que o brasileiro quase saiu da pista na sexta-feira.

Embalado, Bortoleto também foi bem no Q2. Não conseguiu avançar ao Q3, etapa que ainda não disputou desde sua estreia na F-1. Mas anotou o 13º tempo, obtendo sua melhor posição de largada na temporada até agora. Ao longo da sessão, chegou a figurar em 10º. A surpresa do Q2 foi a queda precoce de Lewis Hamilton, que vinha do terceiro lugar na corrida sprint, mas largará em 12º na prova principal.

O Q3, com apenas 10 pilotos na pista, foi uma batalha direta de Verstappen com os carros da McLaren, o que vem sendo a tônica da temporada até agora. Desta vez, o duelo foi mais rápido. O holandês cravou rapidamente seu melhor tempo, faltando apenas três minutos para o fim da sessão. E os rivais Piastri e Lando Norris não conseguiram superar suas marcas registradas no Q2.

Confira o grid de largada do GP de Miami de F-1:

1º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min26s204

2º – Lando Norris (ING/McLaren), 1min26s269

3º – Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min26s271

4º – Oscar Piatri (AUS/McLaren), 1min26s375

5º – George Russell (ING/Mercedes), 1min26s385

6º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min26s569

7º – Alexander Albon (TAI/Williams), 1min26s682

8º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min26s754

9º – Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min26s824

10º – Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min26s943

——————————————————-

11º – Isack Hadjar (FRA/RB), 1min26s987

12º – Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min27s006

13º – Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min27s151

14º – Jack Doohan (AUS/Alpine), 1min27s186

15º – Liam Lawson (NZL/RB), 1min27s363

——————————————————-

16º – Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min27s473

17º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min27s604

18º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min27s710

19º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min27s830

20º – Oliver Bearman (ING/Haas), 1min27s999