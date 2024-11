Verstappen é tetracampeão de F1 e Russell vence GP de Las Vegas

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/11/2024 - 4:42 Para compartilhar:

O holandês Max Verstappen (Red Bull) conquistou neste domingo (24) seu quarto título consecutivo de Fórmula 1, com a quinta colocação no Grande Prêmio de Las Vegas, que terminou com a vitória do britânico George Russell (Mercedes).

Verstappen, sexto piloto na história a vencer pelo menos quatro campeonatos, precisava somente terminar à frente de outro britânico, Lando Norris (McLaren), que cruzou a linha de chegada em sexto.

Lewis Hamilton chegou em segundo e completou a dobradinha da Mercedes, com o espanhol Carlos Sainz (Ferrari) fechando o pódio, em terceiro.

