Verstappen e Sainz lideram segundo treino livre em Miami; Leclerc bate

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/05/2023 - 22:19 Compartilhe

O holandês Max Verstappen (Red Bull), atual campeão mundial de Fórmula 1, e o espanhol Carlos Sainz (Ferrari) foram os mais rápidos nesta sexta-feira no segundo treino livre do Grande Prêmio de Miami, nos Estados Unidos, onde Charles Leclerc (Ferrari) se chocou contra um muro.

Depois de a Mercedes dominar o treino inicial com George Russell e Lewis Hamilton na liderança, Verstappen respondeu com um impressionante melhor tempo de 1m27s930s.

O holandês, que luta pelo tricampeonato consecutivo, confirmou ser o favorito à conquista da pole position neste sábado num circuito onde triunfou no ano passado na edição inaugural.

Sainz ficou 0,385 segundos atrás de Verstappen, líder da classificação geral após as quatro primeiras corridas.

O terceiro melhor tempo foi registrado pelo próprio Leclerc, cuja sessão terminou cedo depois que ele colidiu com um muro na curva 8.

Após a queda, o piloto monegasco deixou a pista em uma motocicleta aparentemente sem sinais do impacto, o que levou a uma bandeira vermelha e a um atraso de cinco minutos, frustrando as equipes que estavam realizando corridas mais longas.

O mexicano Sergio Pérez, companheiro de equipe de Verstappen e principal perseguidor na classificação geral, ficou com a quarta posição e o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) a quinta.

‘Checo’ Pérez, que vem de uma vitória impressionante no último Grande Prêmio do Azerbaijão, está apenas seis pontos atrás de seu companheiro de equipe Verstappen e tem aspirações de desbancá-lo da liderança da classificação geral no domingo.

A principal decepção da segunda sessão ficou a cargo de Russell, que terminou na décima quinta colocação, e do americano Logan Sargeant (Williams), que terminou a classificação na vigésima colocação competindo a poucos quilômetros de casa.

A terceira e última sessão de treinos livres está agendada para este sábado às 12h30 locais (13h30 de Brasília), enquanto a classificação será às 16h00 (17h00). A corrida terá início no domingo às 15h30 (16h30 de Brasília).

— Resultados da segunda sessão de treinos livres do GP de Miami:

Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:27.930 (22 voltas)

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:28.315 (26)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:28.398 (20)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:28.419 (23)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:28.660 (25)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:28.741 (24)





Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:28.858 (22)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:28.930 (23)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:28.937 (24)

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 1:29.046 (26)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:29.098 (21)

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) 1:29.171 (21)

Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo-Ferrari ) 1:29.181 (26)

Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Ferrari ) 1:29.189 (25)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:29.216 (21)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:29.339 (24)

Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari) 1:29.393 (22)

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull) 1:29.613 (24)





Nyck de Vries (HOL/AlphaTauri-Red Bull) 1:29.928 (24)

Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes) 1:30.038 (27)

./bds/nb-gbv/cl/aam

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias